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Okul çevrelerinde kumar oynattığı iddia edilen 2 şüpheli yakalandı

İstanbul'da okul çevrelerinde kumar oynattıkları iddia edilen 2 kişi gözaltına alındı.

26.11.2019 14:50 | Son Güncelleme: 26.11.2019 14:50Okul çevrelerinde kumar oynattığı iddia edilen 2 şüpheli yakalandı
'da okul çevrelerinde kumar oynattıkları iddia edilen 2 kişi gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, Bayrampaşa, Başakşehir ve 'da okul çevrelerindeki bazı iş yerlerinde, 1 lira ile çalışan sakız makinesi görünümlü kumar makinelerinin olduğu ve öğrencileri kumara özendirdiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Soruşturma kapsamında 3 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, Erdinç K. ve Muammer Ç'yi gözaltına aldı.
Adreslerde yapılan aramalarda, 2 tabanca, 42 mermi ve 60 kumar makinesi ele geçirildi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Gaziosmanpaşa, İstanbul, Güncel

Kaynak: AA

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