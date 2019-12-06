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Okul çevresinde uyuşturucu sattığı iddia edilen şüpheli tutuklandı

Zeytinburnu'nda okul çevresinde uyuşturucu sattığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

06.12.2019 10:22 | Son Güncelleme: 06.12.2019 10:24
Zeytinburnu'nda okul çevresinde uyuşturucu sattığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü Mobil Okul Timleri, Veliefendi Mahallesi'ndeki bazı okulların etrafında, öğrencilerin geçiş güzergahında uyuşturucu satıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Bölgede uygulama yapan ekipler, okul çevrelerinde sıkça görülen bir şüpheliyi takibe alarak girdiği eve operasyon düzenledi.
Adreste yapılan aramada, şeffaf poşetler içerisinde 87,12 gram bonzai ele geçirildi.
Uyuşturucu madde kullanmak, uyuşturucu madde bulundurmak, tehdit, kasten yaralama ve gasp gibi suçlardan 20 kaydı bulunduğu belirlenen Tekin G. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Okul çevresinde uyuşturucu sattığı iddia edilen şüpheli tutuklandı

Güncel

Kaynak: AA


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