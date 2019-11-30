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Okul çevresinde uyuşturucu sattığı iddia edilen 2 zanlıdan 1'i tutuklandı

Bayrampaşa'da okul çevresinde uyuşturucu sattığı iddia edilen 2 zanlıdan 1'i tutuklandı.

30.11.2019 15:17 | Son Güncelleme: 30.11.2019 15:18
'da okul çevresinde uyuşturucu sattığı iddia edilen 2 zanlıdan 1'i tutuklandı.
Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Mobil Okul Timleri, Yenidoğan Mahallesi'ndeki bir lisenin etrafında ve öğrencilerin geçiş güzergahında uyuşturucu satışı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Bölgede uygulama yapan ekipler, söz konusu okul çevresinde şüphelendikleri 2 kişiyi durdurdu. Yapılan üst ve çanta aramasında 2,54 gram bonzai, 38,99 gram skunk, 1,07 gram afyon sakızı, 2,97 gram kenevir tohumu, 1,73 gram metamfetamin, 1 uyuşturucu hap, 3 cam aparat, 20 boş şeffaf kilitli poşet, 5 çalıntı cep telefonu, 2'si yabancı olmak üzere 3 çalıntı kimlik kartı, 1 çalıntı Azerbaycan pasaportu, 1 kol saati, sahte 300 dolar ve 100 lira ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan, hırsızlık ve uyuşturucu madde ticaretinden 11 suç kaydı bulunan Tansu A. tutuklanırken, kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmaktan suç kaydı bulunan Uğur T. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Okul çevresinde uyuşturucu sattığı iddia edilen 2 zanlıdan 1'i tutuklandı

Yenidoğan Mahallesi, Bayrampaşa, Güncel

Kaynak: AA


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