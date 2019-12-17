Haberler » Güncel » Okul çıkışı evine gidiyordu, kazada hayatını kaybetti - Haber

Okul çıkışı evine gidiyordu, kazada hayatını kaybetti

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde 2 kişinin hayatını kaybettiği 19 kişinin yaralandığı kazanın ayrıntıları ortaya çıkmaya başladı.

17.12.2019 18:13 | Son Güncelleme: 17.12.2019 18:42Okul çıkışı evine gidiyordu, kazada hayatını kaybetti
'un ilçesinde 2 kişinin hayatını kaybettiği 19 kişinin yaralandığı kazanın ayrıntıları ortaya çıkmaya başladı. Kazada hayatını kaybeden Zehra Tütüncü'nün okul çıkışı evine gittiği öğrenildi.

Kaza, ilçeye bağlı Yıldızlı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Trabzon'dan Akçaabat istikametine seyir halinde olan Mardale İshvili Emzali yönetimindeki ZZ-295-BB Gürcü plakalı tır, önündeki yolcu minibüsüne çarpmıştı. Kazada, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Diş Hekimliği Fakültesi 4. sınıf öğrencisi Zehra Tütüncü ile Halim Kurt (54) hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden 21 yaşındaki Zehra Tütüncü'nün okul çıkışı Akçaabat'taki evine gitmek üzere minibüse bindiği öğrenildi. Kazada yaralananların tedavisi Trabzon'daki hastanelerde sürerken kaza ile ilgili soruşturma sürüyor. - TRABZON

Akçaabat, Trabzon, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

20:26 GÖKTÜRK-2 uydusu 7 yaşında - Haber
20:26 Lübnan Cumhurbaşkanı Avn'dan "Yunan gemisinin ülke karasularını ihlali soruşturulsun" çağrısı - Haber
20:26 İçişleri Bakanlığı: "Fransa uyruklu bir YTS ülkesine sınır dışı edildi" - Haber
20:24 Aydın'da otomobil devrildi: 2 ölü, 1 yaralı - Haber
20:23 Safranbolu'nun UNESCO'ya alınışının 25. yıl dönümü kutlandı - Haber
20:11 Meteoroloji'den 14 il için sis uyarısı: 3 gün boyunca etkili olacak - Haber
17:34 Palandöken'de, gün batımında ortaya çıkan insan silüeti vatandaşın ilgisini çekti - Haber
17:25 Market çalışanı, parasını vermeden meyve yiyen turisti bıçakladı - Haber
17:08 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan peş peşe kritik görüşmeler - Haber
16:46 Sahte üsteğmen 5 kişiyi dolandırdı - Haber
17.12.2019 20:27:07