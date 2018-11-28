Okul Çıkışı Öğrenciyi Bıçaklayan Çocuk Serbest Bırakıldı

Samsun
'da okul çıkışı bir öğrenciyi bıçakla yaralayan 14 yaşındaki çocuk, savcıya ifade verdikten sonra serbest bırakıldı.
Olay, Samsun'un Canik
ilçesinde dün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, lise 11. sınıf öğrencisi 16 yaşındaki E.B., bıçaklı saldırıya uğrayarak baldırından yaralandı. 112 Acil Servis
ekipleri tarafından Gazi Devlet Hastanesine kaldırılan E.B., tedavi altına alındı.
Bıçaklı saldırıyı gerçekleştirdiği ileri sürülen 14 yaşındaki S.Y., olayda kullandığı bıçakla polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı ve Emniyet Müdürlüğü
Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. S.Y. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Savcıya ifade veren S.Y. serbest bırakıldı. - SAMSUN
28 Kasım 2018 Çarşamba 16:03