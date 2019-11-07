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Okul çıkışında otomobilin çarptığı kız öğrenci yaralandı

Ataşehir'de okul çıkışında yolun karşısına geçmek isteyen 8 yaşındaki kız öğrenciye otomobil çarptı.

07.11.2019 14:23 | Son Güncelleme: 07.11.2019 14:30 Okul çıkışında otomobilin çarptığı kız öğrenci yaralandı
Ataşehir'de okul çıkışında yolun karşısına geçmek isteyen 8 yaşındaki kız öğrenciye otomobil çarptı. Öğrenci acı içinde yerde kalırken, annesi de elinden tutarak gözyaşı döktü. Yerde yatan çocuk sedyeyle ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı.

Ataşehir'deki Hasan Leyli İlkokulu ikinci sınıf öğrencisi 8 yaşındaki Y.G, okul çıkışında Şükran Sokak üzerinden yolun karşısına geçmek istedi. Bu sırada sokakta ilerleyen 35 GB 5903 plakalı otomobil, koşarak karşıya geçmeye çalışan öğrenciye çarptı. Çarpmanın etkisiyle Y.G. yere yığılırken, olay yerine ambulans çağırıldı. Ambulansın beklendiği sırada çok sayıda meraklı vatandaş sokağı doldurdu. Otomobil çarpan kızın annesi de kızının elinden tutarak gözyaşı döktü.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yerde yatan Y.G'ye önce boyun koruyucu taktı. Sonrasında sedyeyle ambulansa alınan öğrenci hastaneye kaldırıldı. Öğrencinin annesinin şok yaşadığı görüldü. Otomobilin sürücüsü ise koşan öğrencinin otomobile çarptığını söyledi. - İSTANBUL

Ataşehir, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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