Tekirdağ'ın Çerkezköy ve Kapaklı ilçelerinde Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından hayata geçirilen "Okul Dışarıda Günü" etkinlikleri kapsamında öğrenciler okul bahçelerinde hem oyun oynadı hem ders yaptı.
Çerkezköy'de Şehit Dinçer Ersoy ve Fevzipaşa İlkokulu öğrencileri okul bahçesinde hem oyunlar oynadı hem de eğitici ve öğretici faaliyetlere katıldı.
Etkinlik kapsamında Kapaklı İbn-i Sina İlkokulu öğrencileri de okul bahçesinde satranç oynayıp kitap okudu. Öğrenciler aynı zamanda öğretmenleri eşliğinde birbirinden farklı oyunlar oynayarak eğlendi.
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Kaynak: AA