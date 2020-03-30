Okul Dışı eğitim alanında büyük gurur!

Fahrettin Gözet, ICF Dünya Başkanı seçildi

Merkezi Toronto'da bulunan ICF, okul dışı eğitim ve kamplar aracılığıyla yetişen nesillere katkı sağlamak ve uluslararası standartları, eğitim ve değişim imkanlarını destekleyen en büyük organizasyon. 3 yılda bir düzenlenen Dünya Kampçılık Kongresi okul dışı eğitim alanındaki en önemli buluşma. 106 farklı ülkeden eğitim kurumlarının, kampların ve organizasyonların üye olduğu ICF'in başkanlığını 2020-2023 yılları arasında Fahrettin Gözet yürütecek.

Okul dışı eğitim ya da daha güncel tanımıyla kampların tüm Dünya'da ve Türkiye 'de ailelerin çocuklarını geleceğe hazırlama yolunda daha fazla yararlandığı bir sektör olduğunu belirten Fahrettin Gözet yeni göreviyle ilgili şunları söyledi:

''Her aile çocuğunun iyi iletişim kurabilmesini, sosyal ve fiziksel becerilerinin üst seviyede olmasını, bir ya da birkaç yabancı dile hakim olmasını arzu ediyor. Bu ve benzeri sebeplerle her yıl dünyada 200 milyon, Türkiye'de ise 1.5 milyon civarı öğrencinin çeşitli kamplara katıldığını tahmin ediyoruz. Kamp deyince aklımıza çadır ve orman gelmesin, dağ ve deniz tesislerinde yapılan spor kamplarının yanında İngilizce, film yönetmenliği, sanat, bilim, robotik, kodlama gibi kamplar ve de sağlık kısıtı olan çocuklara ve gençlere yönelik diyabet, PKU, lösemi gibi özel ihtisas kampları da var. Okul dışı eğitim tüm dünyada en hızlı gelişen alanlardan biri."

Dünya çapında büyük bir sektör

Gözet, sözlerine şöyle devam etti: "Kampçılık sektörünün en gelişmiş olduğu ülkeler Rusya, ABD, Kanada ve Japonya. Sadece ABD'de 14 bin kamp var, yılda 12 milyon civarı çocuk kamplara katılıyor ve kamp sektörü 25 milyar dolarlık bir ekonomi yaratıyor. Rusya'da 60 bin civarı kamp faaliyette; Japonya ve Kanada da kampçılık kültürünü eğitim sisteminin ve aile yapılarının içine yerleştirmiş öncü ülkeler. Önümüzdeki 10 yılda bu alana en çok yatırım yapacak olan ülke Çin. Okul dışı eğitimin önemini kavramış olan bu ülke yılda 1 milyar doları sadece yeni kampları hayata geçirmek için harcıyor. Sadece Moskova yerel yönetimi her yıl kendi bölgelerinden seçtikleri 80 bin çocuk ve genci ülke içindeki 2-3 haftalık kamplara gönderiyor.

Hedef ilişkileri çocuklar yararına kullanmak

"ICF büyük bir bilgi ve tecrübe kaynağı. Dünyanın dört yanındaki okulların, kampların, üniversitelerin ve araştırma kuruluşlarının ürettiği bilgilerin paylaşıldığı bir organizasyon" diyen Fahrettin Gözet, şöyle devam etti: "Başkanlığını yapacağım yönetim kurulunda Kanada, Rusya, ABD, Çin, Japonya, İspanya, Meksika gibi ülkelerden kıymetli üyeler var. Birçok ülkede kamplar sadece gençlik bakanlığının değil, eğitim, sağlık ve aile bakanlıklarının da ilgi alanında. Gençliğin sağlıklı ve donanımlı yetişmesi için devlet, belediye, sivil toplum ve özel sektör kuruluşları ortak çalışmalar yapıyorlar. ICF Dünya Başkanı olarak görev yapacağım dönemde Avrupa, Afrika ve Güney Amerika ülkelerindeki faaliyetlere öncelik verecek ve okul dışı eğitime olan ilginin artması için çalışacağız. Bunun için elbette teknolojiden yararlanmak durumundayız. Türk mühendislerin ICF için geliştirdiği teknolojik platformlardan tüm üyeler yararlanıyor.

ICF içindeki etkin ülkelere baktığımızda Türkiye olarak bu alanda gidilecek yolumuz olduğunu görüyoruz. Daha fazla çocuk ve gencimizi doğaya çıkarmalı, spor yaptırmalı, onları sanat, arkadaşlık ve daha pek çok beceriyle donatmalıyız. Başkanlığım süresince pek çok ülkeye ziyaretlerde bulunacağım; ancak en büyük kişisel hedefim elbette Dünyanın dört yanındaki bilgi ve insan kaynağı ilişkilerini Türkiye'deki çocuklarımıza ve gençlere faydalı olacak projelerde değerlendirebilmek olacak. Amacımız; bakanlıkların, belediyelerimizin, vakıfların ve kulüplerin sürdürdüğü kampların uluslararası standartlarda olması için destek vermek ve hem bizim gençlerimizi en iyi şekilde geliştirmek hem de 3 tarafı denizlerle kaplı, harika iklimi olan Türkiye'yi dünya gençlerinin buluşma noktası yapmak. ''

Kaynak: Bültenler