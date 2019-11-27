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Okul duvarı öğrencilerin tuvali oldu

BURDUR Emekevler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin öğrencileri, resim derslerinde öğrendiklerini resim öğretmeni Elvan Yücel eşliğinde okulun duvarlarına uyguladı.

27.11.2019 11:06 | Son Güncelleme: 27.11.2019 11:07Okul duvarı öğrencilerin tuvali oldu

BURDUR Emekevler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin öğrencileri, resim derslerinde öğrendiklerini resim öğretmeni Elvan Yücel eşliğinde okulun duvarlarına uyguladı.

'daki Emekevler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, okulun çevresindeki istinat duvarlarını güzelleştirme fikrini resim öğretmeni Elvan Yücel ile paylaştı. Öğretmen Yücel'in okul yönetimiyle yaptığı görüşmenin ardından öğrencilerin önerisi kabul gördü. Malzemelerin temin edilmesinin ardından öğrenciler, öğretmenleri eşliğinde okulun dış duvarlarına çeşitli manzara resimleri ve tablolar yaptı.

'ÇOCUKLARLA ÇALIŞMAK ÇOK ZEVKLİ'

Okulun resim öğretmeni Elvan Yücel, geçen yıl Grafik ve Fotoğrafçılık Bölümü öğrencilerinin duvarları boyamayı teklif ettiklerini söyledi. Yücel, "Öğrenciler gelerek 'Öğretmenim duvarları boyasak nasıl olur' dedi. Ben de güzel olacağını söyledim. Okul idaresine başvurduk. Sağ olsunlar onlar da bizi kırmayıp, boya aldı. Ben de öğrencilerimin fikrini alarak birlikte boyamaya başladık. Güzel şeyler ortaya çıktığını düşünüyorum. Çocuklarla çalışmak çok zevkli. Hatta arabasıyla geçen insanlar durup çok güzel olduğunu söylüyor. Bu da hem öğrencilerimi hem beni çok mutlu ediyor. Sınıfta yaptığımız çalışmaları duvara aktarmak öğrencilerimizin daha çok hoşuna gitti. Grafik ve Fotoğrafçılık Bölümü 9, 10 ve 11 ve 12'nci sınıf öğrencileriyle çalışıyoruz" dedi.

'FEDAKARCA ÇALIŞTILAR'

Okul Müdürü Özlem Karpuz, "Okulun bahçe duvarlarını nasıl güzelleştirelim, boyacı mı çağıralım diye düşünürken, öğrencilerimizin okul duvarlarını boyama talebi bize ulaştı. Malzemeleri temin ettik. Öğretmen ve öğrencilerimiz farklı tablolar yaptı. Resim öğretmenimiz Elvan Yücel ve öğrencilerimiz mesai saatleri dışında, öğle arasında, ders çıkışında fedakarca çalıştı. Çok güzel tablolar yaptılar. Bu fedakarlıklardan dolayı kendilerine müteşekkiriz" diye konuştu.

Okul duvarlarının öğrencilerin ve öğretmen Elvan Yücel'in desteğiyle güzelleştiğini anlatan Karpuz, "Okul idaresi olarak öğrencilerimizin toplum yararına, toplum hizmeti çalışması yapmalarını destekliyoruz. Topluma en güzel şekilde başarılı bireyler olarak yetişmelerini destekliyoruz" dedi.

12'nci sınıf öğrencisi Feyza Nur Eroğlu da, "Sınıf arkadaşlarım ve öğretmenimizle okul duvarımızı güzelleştirmek için resimler yapıyoruz. Görenler de çok güzel olduğunu söylüyor. Biz de yaptığımız faaliyetin beğenilmesinden dolayı çok mutluyuz" diye konuştu.



Burdur, Güncel

Kaynak: DHA

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