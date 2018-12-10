Okul Görevlisinin Aracından Uyuşturucu Hap Çıktı

10 Aralık 2018 Pazartesi 14:11



10 Aralık 2018 Pazartesi 14:11

DİYARBAKIR'ın Çermik ilçesinde, bir okulda geçici istihdam edilen A.B., aracında 29 uyuşturucu hap ele geçirilince gözaltına alındı.Çınar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yol kontrolü sırasında A.B. yönetimindeki, plakası açıklanmayan aracı durdurdu. Ekipler, sürücü A.B. ile yanında bulunan E.D.'nin kimliklerini kontrol edip, üst aramalarını yaptı. Sürücü ve yanındaki kişinin hareketlerinden şüphelenen polis, aracın içerisinde de arama yaptı. Yapılan aramada araçta 29 uyuşturucu hap ele geçirildi. Uyuşturucu haplara el konulurken A.B ve E.D. gözaltına alındı. İlçe merkezindeki bir okulda geçici istihdam edilen A.B. ifadesinde, uyuşturucu hapların kendisine ait olduğunu itiraf etti. E.D. serbest bırakılırken, A.B. ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye gönderildi. - Diyarbakır