Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Okul güvenlik görevlileri pazarlarda görevlendirildi

Afyonkarahisar İl Hıfzıssıhha Meclisi kararı doğrultusunda pazarların giriş ve çıkışları demir bariyerlerle kontrol altına alınarak, burada 65 yaş üstü vatandaşların ve çocukların pazarlara girişini önlem amacıyla okullarda bulunan güvenlik görevlileri pazarlarda görevlendirildi.

04.04.2020 12:39 | Son Güncelleme: 04.04.2020 12:39
Okul güvenlik görevlileri pazarlarda görevlendirildi
Afyonkarahisar İl Hıfzıssıhha Meclisi kararı doğrultusunda pazarların giriş ve çıkışları demir bariyerlerle kontrol altına alınarak, burada 65 yaş üstü vatandaşların ve çocukların pazarlara girişini önlem amacıyla okullarda bulunan güvenlik görevlileri pazarlarda görevlendirildi.

Afyonkarahisar'da pazarlardaki yoğunluğun azaltılarak sosyal mesafenin korunması, 65 yaş üstü ve çocukların pazarlarda bulunmasının önlenmesi amacıyla Korona virüs (Covid-19) önlemleri kapsamında İl Hıfzıssıhha Meclisi tarafından bir takım tedbirler alındı. Pazar girişleri demir bariyerlerle kontrol altına alınırken, okullarda Toplum Yararına Çalışma Programı kapsamında görevli bulunan güvenlik görevlileri pazarlarda görevlendirildi. Pazar giriş yapan vatandaşların yaş kontrolünü yapan güvenlik görevlileri, 65 yaş üstü ve çocukların pazarla girişine izin vermedi.

Öte yandan Afyonkarahisar Belediyesi tarafından Pazar girişlerine konulan el dezenfektanları ile de pazara giriş yapan vatandaşlar elleri dezenfekte ederek pazara giriş yaptı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

Etiketler: Afyon, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Okul güvenlik görevlileri pazarlarda görevlendirildi - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Rus gazeteci, koronavirüs testinin negatif çıkmasından saatler sonra hayatını kaybetti Haberler
Rus gazeteci, koronavirüs testinin negatif çıkmasından saatler sonra hayatını kaybetti
Bakan, canlı yayında net konuştu: Salgın sürecinde fiyatlar düşecek Haberler
Bakan, canlı yayında net konuştu: Salgın sürecinde fiyatlar düşecek
Devlet tedbirleri artırdıkça vatandaş kaçmanın bir yolunu buluyor! Rize’de WhatsApp skandalı Haberler
Devlet tedbirleri artırdıkça vatandaş kaçmanın bir yolunu buluyor! Rize'de WhatsApp skandalı
Fotoğraftaki İranlı, koronavirüsle mücadelede tarihe geçti Haberler
Fotoğraftaki İranlı, koronavirüsle mücadelede tarihe geçti
Giriş çıkışın yasak olduğu 31 kente, mecburiyetten 5 il daha dahil oldu Haberler
Giriş çıkışın yasak olduğu 31 kente, mecburiyetten 5 il daha dahil oldu
Milli Dayanışma Kampanyası’na bir destek de Türk-İş’ten geldi Haberler
Milli Dayanışma Kampanyası'na bir destek de Türk-İş'ten geldi
4 ay önce hayatımıza giren koronavirüs, 60 binin üzerinde can aldı Haberler
4 ay önce hayatımıza giren koronavirüs, 60 binin üzerinde can aldı
Karantina yurdunda gün sayan genç kız, yaşadıklarını anlattı Haberler
Karantina yurdunda gün sayan genç kız, yaşadıklarını anlattı

Son Dakika Güncel Haberleri

14:44: Yurtlarda izole altına alınan infaz koruma memurlarına uzaktan moral verdiler - Haber 14:44: Bursa'da 20 yaş altındaki yolcuların abonman kartları kullanıma kapatıldı - Haber 14:43: Ereğli'de maske ve dezenfektan dağıtımına başlandı - Haber 14:43: Denizli'de pazar yerlerinde maske takma kuralı uygulanmaya başlandı - Haber 14:42: Edremit'te 10 bin kaçak maske ele geçirildi - Haber 13:23: Nesrin Cavadzade, sokağa çıkma yasağıyla ilgili yaptığı paylaşımla herkesi güldürdü - Magazin 13:22: Giriş çıkışın yasak olduğu 31 kente mecburiyetten 5 ilimiz daha dahil oldu - Haber 13:07: Son dakika: Dünya genelinde koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 60 bini aştı - Haber 12:40: WhatsApp grubu kuran vatandaşlar, koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan denetimleri atlatıyor - Haber 12:39: Son dakika: İspanya'da son 24 saatte 809 kişi koronavirüsten yaşamını yitirdi - Haber 12:05: Son dakika: Yurt dışından gelenlerin 14 günlük karantina süreçlerini geçirdikleri yurtlarda halen 15 bin 756 vatandaş bulunuyor - Haber