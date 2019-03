Okul Her Yerdedir" Deyip Derslerini Kayak Merkezinde İşliyorlar - Ağrı

Kaynak: AA

ABDULLAH SÖYLEMEZ - Ulusal ve uluslararası müsabakalarda önemli başarılara imza atan ve "okul her yerdedir" sloganı ile yeni şampiyonlar yetiştirmek isteyen Ağrı Spor Lisesi'nin öğrencileri, kayak ve snowboard derslerini kayak merkezinde işliyor.Kayak branşı başta olmak üzere Türkiye ve dünya çapında yetiştirdiği başarılı sporcularla adını duyuran lise, kayak branşına yeni şampiyonlar kazandırmak için derslerinin bir kısmını okul yerine Küpkıran Kayak Merkezi 'nde veriyor.Bu sayede 800 metrelik 2 pisti bulunan kayak merkezinde beden eğitimi öğretmenleri Bülent Yüzak ve Ali Değerli tarafından profesyonel kayak ve snowboard eğitimi alan öğrenciler, söz konusu branşlarda yoğun antrenmanlar yapıyor.2023 Eğitim Vizyonunu örnek alarak "okul her yerdedir" sloganı ile yola çıkılan lisede eğitim gören öğrenciler, yaklaşık bir aydır süren antrenmanlar sayesinde kayak ve snowboard branşlarında önemli bir mesafe katetti.Milli kayakçı olma hayaliyle haftada 4 gün eğitim gören öğrenciler, kar kalınlığının 1 metreden fazla olduğu kayak merkezinde hem derslerini işliyor hem de eğlenceli vakit geçiriyor."Öğrencilerimizin yüzde 80'i kayak öğrendi"Ağrı Spor Lisesi Müdürü Murat Demir , AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2023 Eğitim Vizyonunu Ağrı'da erken başlattıklarını ve öğrencileri kötü alışkanlıklardan korumak için kayak eğitimine ağırlık verdiklerini söyledi.Okullarda bulunan öğrencilerin tamamına kayak öğretmeyi hedeflediklerini belirten Demir, şöyle konuştu:"Öğrencilerimizi kayak merkezine getirerek derslerimizi birebir işliyoruz. Bu çocuklar için eğitim seviyesini yükselten, daha iyi bir hale getiren ve pekiştiren bir durumdur. Hemen hemen öğrencilerimizin yüzde 80'i kayak öğrendi. Diğer öğrencilerimizde 1-2 hafta içerisinde öğrenecek. Bundan sonra yaz sezonunda da biz yüzme, okçuluk ve tenis derslerini gerektiği yerlerde kendi sahalarında yapmayı düşünüyoruz. Bakanlığımızın planlamış olduğu 2023 Eğitim Vizyonuna her şekilde destek vererek yola çıktık."Demir, kayak eğitiminin öğrencilere faydalı olduğunu vurgulayarak, "Kayak merkezindeki derslerin öğrencilere çok faydası oluyor çünkü okulda sadece teorik bilgi alıyorlar. Burada hem teorik eğitim aldıkları hem de pratik yaptıkları için eğitimlerini çok daha iyi pekiştirerek öğrenme seviyeleri üst seviyeye çıkartıyorlar." diye konuştu."Düşe kalka öğreniyoruz, ama çok zevkli"İlk defa kayakla tanışan öğrenci Sevgi Özer ise çok zevk aldığı kayağı bugüne kadar öğrenmemiş olmanın üzüntüsünü yaşadığını anlattı.Hedefinin başarılı olup bu branşta milli takıma yükselmek olduğunu dile getiren Özer, kayakla Ağrı'daki dondurucu soğukların eğlenceye döndüğünü belirterek, şunları söyledi:"Hayatım boyunca hiç kayak yapmadım, buraya gelip kayağı öğrendim. Düşe kalka öğreniyoruz ama çok zevkli. Normalde okulda kayak dersleri anlatılıyor ama burada uygulamalı olarak öğrendiğimizde dersler daha zevkli, eğlenceli hale geldi. Hayalim antrenörlük, bu hayalim olmazsa milli kayakçı olmak istiyorum. Bu imkanı bize sağlayan hocalarıma ve herkese çok teşekkür ediyorum. Ağrı'da kayak merkezinin olduğunu bilmeyenler de var. Kayak merkezimiz biraz daha geliştirilse daha iyi olur."11. sınıf öğrencisi Muhammet Ali Kızıldağ da verilen eğitim dolayısıyla kısa sürede kayağı öğrendiklerini belirtti.Kızıldağ, "Bu, bizim için bir ilk oldu. Çoğumuz kayağı öğrendi ve inşallah daha da geliştireceğiz. Burası Ağrı, kar yağdı mı uzun süre yerde kalıyor. Ağrılı olduğum halde karın memleketinde kayak yapmayı bilmiyordum. Bu eğitim sayesinde kayağı öğrendik. Mutluyuz, güzel bir şey." dedi.