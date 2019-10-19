Haberler » 3. Sayfa » Okul hırsızları suçüstü yakalandı

Okul hırsızları suçüstü yakalandı

Malatya'da hırsızlık için girdikleri okulda suçüstü yakalanan 2 kişi gözaltına alındı.

19.10.2019 20:47Okul hırsızları suçüstü yakalandı
Malatya'da hırsızlık için girdikleri okulda suçüstü yakalanan 2 kişi gözaltına alındı.

Olay, Battalgazi ilçesine bağlı Beydağı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Beydağı Ortaokulu'na 2 kişinin girdiği ihbarını alan polis ekipleri kısa sürede olay yerine intikal ederek çalışma başlattı. Okul içerisinde 2 kişinin bulunduğunu tespit eden ekipler okul çevresinde güvenlik önlemi aldı. Yetkililerin gelmesiyle birlikte okula giren ekipler N.Ş. (15) ile S.T.'yi (14) yakalayarak gözaltına aldı. Olay yeri inceleme ekiplerinin okulda da çalışma yaptığı olayla ilgili inceleme başlatılırken 2 şüpheli ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor. - MALATYA

Malatya, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
21:13 Polis kapıyı açtırdı, iki genç evde ölü bulundu
21:00 Maçtan dönen amatör takım ölümden döndü...Sporcuları taşıyan otobüs alev alev yandı
20:47 Okul hırsızları suçüstü yakalandı
20:32 Minibüsün çarptığı köpek öldü...O anlar kamerada
20:26 Maçtan dönen amatör takım ölümden döndü
20:13 Köpeğe çarpıp kaçtı
20:15 Bursa'da bu kadarına da pes dedirten görüntüler.
19.10.2019 21:27:03