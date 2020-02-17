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Okul idareci ve öğretmenlere 'Narko Rehber' eğitimi

Denizli'de TUBİM ekipleri tarafından Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinde görevli 206 idareci ve öğretmenlere yönelik 'uyuşturucu ile mücadele' eğitimleri verildi.

17.02.2020 18:37 | Son Güncelleme: 17.02.2020 18:37Okul idareci ve öğretmenlere 'Narko Rehber' eğitimi
'de TUBİM ekipleri tarafından Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinde görevli 206 idareci ve öğretmenlere yönelik 'uyuşturucu ile mücadele' eğitimleri verildi.

Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi (TUBİM) ekipleri Denizli'de farkı bölgelerde bulunan 5 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde 'Narko Rehber' projesi kapsamında eğitim çalışması gerçekleştirildi. Eğitim çalışmasında uyuşturucuyla mücadelede farkındalığın artırılması, uyuşturucu maddelerin topluma verdiği zararlar, bağımlı şahısların topluma kazandırılması, ihbar etme konusunda kolluk kuvvetleri ile nasıl irtibata geçecekleri konusunda bilgiler verildi. - DENİZLİ

Türkiye, Denizli, Güncel

Kaynak: İHA

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