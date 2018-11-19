Okul İnşaatından Düşen Usta Yaralandı

Bursa
'nın İnegöl
ilçesinde bir okulun inşaatında çalışan usta düşerek yaralandı.
Olay Alanyurt Esentepe Mahallesi
'nde meydana geldi. 75. Yıl İlkokulu'nun inşaatında çalışan İsa Kurban, iskelede dengesi kaybederek yaklaşık 4 metre yükseklikten beton zemine düştü. Ustanın yardımına mesai arkadaşları yetişti. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı inşaat ustasını Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. İsa Kurban'ın durumunun iyi olduğu öğrenildi. - BURSA
Esentepe Mahallesi,İnegöl,Bursa
19 Kasım 2018 Pazartesi 14:06