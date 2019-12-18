Haberler » Güncel » Okul kantininde pide ve lahmacun yiyen 18 öğrenci zehirlendi - Haber

Okul kantininde pide ve lahmacun yiyen 18 öğrenci zehirlendi

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, okul kantininde satılan pide ve lahmacundan yiyen 18 öğrenci, zehirlenme şüphesiyle tedaviye alındı.

18.12.2019 00:17 | Son Güncelleme: 18.12.2019 00:17Okul kantininde pide ve lahmacun yiyen 18 öğrenci zehirlendi

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, okul kantininde satılan pide ve lahmacundan yiyen 18 öğrenci, zehirlenme şüphesiyle tedaviye alındı.

İsmet İnönü Ortaokulu'nda, iddiaya göre okul kantininde satılan pide ve lahmacundan yiyen 18 öğrencide, akşam saatlerinde mide bulantısı ve kusma şikayetleri başladı. Öğrenciler, aileleri tarafından Ereğli Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. İlk olarak taburcu edilen 8 öğrenci, aileleri ile birlikte ifadeleri için polis merkezine götürüldü.Kantin işletmecisi K.B.'nin ifadesi alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

00:39 'Dur' ihtarına uymayan otomobilin çarptığı polis yaralandı - Haber
00:36 FETÖ'nün "askeri mahrem yapılanması"na yönelik operasyon - Haber
00:32 Okul kantininde pide ve lahmacun yiyen 18 öğrenci zehirlendi - Haber
00:32 Bebek sandalyesine çarpan garsonun darbedilmesi güvenlik kamerasına yansıdı - Haber
00:31 Eşi 2 aydır eve dönmeyince intihar etti - Haber
23:12 Yanlışlıkla bebek arabasına çarpan 17 yaşındaki garsona tekmeli yumruklu saldırı anı kamerada - Haber
22:05 Son Dakika: Dışişleri'nden ABD Senatosu'nun Türkiye'ye yaptırım kararına tepki: Gerekli tedbirler alınacak - Haber
21:25 Pansiyonda kalan çok sayıda lise öğrencisi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı - Haber
20:24 Kontrolden çıkarak 200 metre sürüklenen lüks otomobilde araç sürücüsü kurtuldu, 2 kişi hayatını kaybetti - Haber
20:11 Meteoroloji'den 14 il için sis uyarısı: 3 gün boyunca etkili olacak - Haber
18.12.2019 00:47:49