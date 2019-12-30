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Okul kantininden döner bıçağını çaldılar

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, lisenin kantinine giren hırsızlar, para bulamayınca döner bıçağını çaldı.

30.12.2019 11:03 | Son Güncelleme: 30.12.2019 11:03 Okul kantininden döner bıçağını çaldılar

KOCAELİ'nin ilçesinde, lisenin kantinine giren hırsızlar, para bulamayınca döner bıçağını çaldı. 

Olay, Gölcük'e bağlı Mahallesi'ndeki Gölcük İmam Hatip Lisesi'nde meydana geldi. Bu sabah kantine gelen çalışanlar, penceresinin açık olduğunu fark etti. Kasada para olmadığını bilen çalışanlar, yaptıkları kontrolde, döner bıçağı ile döner tezgahının bir parçasının yerinde olmadığını belirledi. Bunun üzerine okul idaresince polise verildi. İhbarla okula gelen polis ekipleri, kantinde inceleme yaptı. Polis, hırsızlık olayıyla ilgili soruşturma başlattı. 



Dumlupınar, Gölcük, Güncel

Kaynak: DHA

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