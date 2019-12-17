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Okul kantinleri denetimden geçti.

Burdur Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri 2019-2020 Eğitim ve Öğretimin devam ettiği okul kantinlerinde denetlemelerde bulundu.

17.12.2019 12:04 | Son Güncelleme: 17.12.2019 12:08Okul kantinleri denetimden geçti.
Belediyesi Müdürlüğü ekipleri 2019-2020 Eğitim ve Öğretimin devam ettiği okul kantinlerinde denetlemelerde bulundu.Burdur Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri okul kantinlerinde öğrenciyi meşgul edecek zararlı oyuncak ve malzemelerin satılmaması, abur-cubur diye tabir edilen enerjisi yüksek, şekerleme türü ve gazlı içeceklerin satışının yapılmaması ile ilgili kantin işletmecilerine uyarılarılar da bulundu.

Konuyla ilgili açıklama yapan Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz "Ekiplerimiz kontrollerde satılan gıda ürünlerinin son tüketim tarihleri ve satımının yasak olduğu ürünlerin kontrolü, hijyen kurallarına uyulup uyulmadığı, çalıştırma ruhsatlarının bulunup bulunmadığını denetledi. Ekiplerimiz tarafından yapılan denetlemeler sonucunda kantinlerde sıkıntılı bir duruma rastlanmadı. Zabıta ekiplerimiz düzenli denetimlerini sıklaştırarak devam edecek. - BURDUR

Zabıta Müdürlüğü, Zabıta, Burdur, Güncel

Kaynak: İHA

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