Okul Kantinleri ve Kömürcüler Denetlendi

Bergama Belediyesi Çevre Mühendisi tarafından yapılan çalışmalarla ilgili olarak; "Okullarımızda yaptığımız denetimlerde, kullanılan gıdaların muhafaza koşullarına uygunluğu, gıda maddelerinin son tüketim tarihi, kantinin ve personelin genel hijyen durumu, kantinlerde satışa yasak gıdaların satışının yapılmaması konusunda bilgilendirme yapıldı" denildi.

DENETİMLER DEVAM EDECEK

Zabıta Amirliğince verilen bilgiye göre ise; "Şuana kadar yaptığımız denetimlerde herhangi bir aksaklıkla karşılaşmadık. Öğrencilerimizin sağlıklı ortamlarda beslenmesi ve hijyen kuralarına uygun ürünleri tüketebilmesi için, gerekli tedbirleri alıyoruz. Okul kantini denetimlerimiz periyodik olarak devam edecek" denildi.

KÖMÜRCÜLER DE DENETLENDİ

Daha temiz daha yaşanası ve daha güvenli bir kent için çalışmalarını sürdüren Bergama Belediyesi vatandaşların olası mağduriyetlerini engellemeyi amaçlayarak kömür satış noktalarında kontrollere başladı.

Bergama Belediyesi Çevre Mühendisleri ve Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimlerde kömür satış belgeleri, iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatları, katı yakıt satıcısı kayıt belgeleri, satışa sunulan kömür torbaları üzerinde tanıtıcı özelliklerinin olup olmadığı kontrol edildi.