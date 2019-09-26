Haberler » Güncel » Haber

Okul kantinlerine hijyen denetimi

Büyükşehir Zabıta ve ilçe zabıta ekipleri il genelinde bulunan okullardaki kantinleri denetliyor.

26.09.2019 10:21Okul kantinlerine hijyen denetimi

Eğitim öğretim dönemi boyunca okullarda bulunan kantinlerin temizlik ve satılan ürünlerin uygunluğu öğrencilerin sağlığı açısından önem taşıyor. İlçe zabıta ekipleriyle birlikte çalışan yapan Büyükşehir Zabıta ekipleri, Kocaeli genelindeki okul kantinlerinde denetlemeler gerçekleştiriyor. Denetimlerde kusurlu ürünler tespit edildiğinde, toplanıyor ve yasalar çerçevesinde işletmeye cezai işlem uyguluyor.

ÜRÜNLER DİKKATLE İNCELENİYOR

İl genelindeki denetimlerde işi çok sıkı tutan zabıta ekipleri, okul kantinlerindeki gıda ürünlerini titizlikle inceliyorlar. Gıda türündeki içecek, yiyecek ve aperatif olarak öğrencilere sunulan hazır malzemelerin son kullanma tarihleri kontrol ediliyor. Ekipler özellikle kantinlerin hijyenik tutulması ve gıda ürünlerinin taze olması konusunda ilgili çalışanları uyarıyor.

DENETİMLER TÜM İLÇELERDE YIL BOYUNCA YAPILIYOR

Okulların açılmasından sonra okullardaki satışlarına başlayan kantinler, okul içerisinde öğrencilerin uğrak yeri oluyor. Büyükşehir Belediyesi ve ilçe zabıta ekipleri de tüm ilçelerdeki okul kantinlerini sık sık denetliyor. Denetimler tüm ilçelerde eğitim öğretim dönemi boyunca devam ediyor.


Kocaeli, Zabıta, Güncel

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Haberleri
11:49 Üniversiteliler, ürettikleri roketle havacılık endüstrisine katkı sağlamak istiyorlar
11:48 Libya'nın başkentindeki Mitiga Havalimanı'na hava saldırısı
11:48 Yolcu treninin çarptığı kadın öldü
11:48 91 yaşındaki kadını gasbeden şüpheli: testere almak için tahtanın üzerine çıktı, düştü
11:48 Kütahya'da üniversite öğrencilerine ulaşım kolaylığı
11:47 13 yıl süren arayış polisin kimlik kontrolünde son buldu
11:47 Sosyal girişimciler insanlığın yarınını göbeklitepe'de konuştu