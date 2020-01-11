Haberler » 3. Sayfa » Okul kantinlerinin korkulu rüyası son işinde yakalandı - Haberler

Okul kantinlerinin korkulu rüyası son işinde yakalandı

Milas'ta bulunan 6 farklı okulun kantininde son bir ay içerisinde değişik zamanlarda hırsızlık olayları meydana geldi.

11.01.2020 22:16 | Son Güncelleme: 11.01.2020 22:21Okul kantinlerinin korkulu rüyası son işinde yakalandı
'ta bulunan 6 farklı okulun kantininde son bir ay içerisinde değişik zamanlarda hırsızlık olayları meydana geldi.

Hırsızlık olaylarının aydınlatılması için Milas İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Ekipleri çalışma yaparken, geçtiğimiz günlerde Milas Sanayi Sitesi'nde bir tekel bayisinin kepengini kesip, duvarını kırarak içeriye giren hırsızlar işyeri sahibini fark edince olay yerinden kaçmıştı.

Yaşanan son hırsızlık girişimi ile kantinlerde meydana gelen hırsızlık olaylarını inceleyen ekipler tespit ettikleri A. K.'yi gözaltına aldı. Milas İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde ifadesi alınan A. K. daha sonra Milas Adliyesine sevk edildi.

Mahkemeye çıkarılan şahıs tutuklandı. - MUĞLA

Emniyet Müdürlüğü, Milas, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

23:37  Çeşme açıklarında göçmen teknesi battı: 8'i çocuk en az 11 kişi öldü - Haberler
23:33  Sahil Güvenlik'ten Çeşme açıklarında batan tekneyle ilgili açıklama - Haberler
23:23  AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünal Ayvalık'ta - Haberler
23:22  Manisa'da soba zehirlenmesi: 1 ölü - Haberler
23:21  BM'de 10 ülke borçlarını ödemediği için oy kullanma hakkını kaybetti - Haberler
22:56  CHP'li belediye başkan yardımcısına silahlı saldırı! 6 el ateş edip, kayıplara karıştılar - Haberler
22:31  Putin, "Erdoğan'la konuştuk" diyerek açıkladı: Libya'da İdlib'den gelen paralı askerler var - Haberler
22:05  İran'ın füzeyle vurduğu uçakla ilgili eski Korgeneral Orhan Köse'den olay sözler: O uçakta ölmesi istenen birileri mi vardı? - Haberler
21:24  PKK'dan kaçarak ailesine kavuşmuştu, adli kontrolle serbest bırakıldı - Haberler
21:03  Ruhani, düşürülen yolcu uçağı nedeniyle Ukrayna'dan özür diledi - Haberler
11.01.2020 23:39:25