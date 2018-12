- Okul kapısının altında can veren öğrencinin ölümünde 6 kişi kusurlu bulundu

13 Aralık 2018 Perşembe 18:51



- Okul kapısının altında can veren öğrencinin ölümünde 6 kişi kusurlu bulunduBaba Selahattin İşler: "Bu bir kaza değil, cinayet"KOCAELİ - Kocaeli 'nin Derince ilçesinde bir ilköğretim okulu bahçesinde oyun oynarken üzerine okulun demir kapısının devrilmesi sonucunda hayatını kaybeden 7 yaşındaki Mehmet Ali İşler'in ölümüyle ilgili başlatılan soruşturmada bilirkişi, 6 kişi kusurlu bulundu. Olay, 4 Ekim tarihinde Kocaeli'nin Derince ilçesi Deniz Mahallesi Mehtap Sokak'taki Turgut Reis İlkokulunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 1. sınıf öğrencisi Mehmet Ali İşler (7), arkadaşlarıyla okul bahçesinde oynadığı sırada tuttuğu demir kapı aniden üzerine devrildi. Kilolarca ağırlıktaki demir kapının altında kalan çocuğu gören arkadaşlarının çığlıkları üzerine çevredekiler ve okul idarecileri olay yerine geldi.Mehmet Ali İşler'i demir kapının altından çıkaran çevredekiler, durumu 112 acil yardım ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan küçük çocuk, ambulansla SBÜ Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldıran Mehmet Ali İşler, doktorlar tarafından yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.7 Ekim'de hayatını kaybeden Mehmet İşler 'in cenazesi Derince Merkez Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verilirken, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı Mehmet Ali'nin ölümünde ihmalin olup olmadığının belirlenmesi için soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında bilirkişi tarafından hazırlanan raporda, olayın yaşandığı gün okulda nöbetçi öğretmen olarak görev yapan T.A. yüzde 10, okul müdürü U.E. yüzde 15, kapının montajını yapan inşaat firmasının sahibi H.E. yüzde 15, inşaat teknikeri T.T. yüzde 25, elektrik mühendisi A.C. yüzde 17,5 ve elektrik mühendisi M.D. yüzde 17,5 kusurlu sayıldı. Olay sırasında okulda bulunan müdür yardımcısı V.A. ise kusurlu bulunmadı.Olayla ilgili açıklama yapan Mehmet ali İşler'in babası Selahattin İşler, "İki ay önce benim oğlum okul kapısının üzerine devrilmesi sonucunda hayatını kaybetti. Bu durumda hala ne yargılama var ne de görevden alma var. Biz milli eğitim müdürü ile görüştük, okul müdürünün görevden alındığını söyledi. Ama müdür görevden alınmamış, Derince ilçesinde bulunan bir ilkokulda hala görev yapıyor. Bunun gereğinin yapılmasını istiyoruz. Bizi bu konuda çok yaraladılar. Bu bir kaza değil, cinayet. Perişan durumdayız, şu anda tedavi görüyoruz. Hiç iyi değiliz, sağlığımızdan, hayatımızda olduk" dedi.Daha sonra konuşan Şehmuz Keleş ise, "Mehmet Ali 2 ay önce gittiği okulun 200 kiloluk demir kapısının üzerine devrilmesi sonucunda hayatını kaybetti. Olay geçiştirilecek bir olay değildir. Sürecin takipçisiyiz, olmaya devam edeceğiz. Yakın zamanda bir gelişme yaşandı. Dosyaya sunulan bilirkişi raporunda 6 kişinin kusurlu olduğu tespit edildi. Bunların arasında okul müdürü, o gün okulda görevli olan nöbetçi öğretmen ve kapının yapımından sorumlu firma sahibi ve teknik heyetini oluşturan 3 kişi sorumlu bulundu. Ancak biz bu sorumluların bununla sınırlı olduğunu düşünmüyoruz. O gün okulda çocuğun bahçesine çıkmasına neden olan sınıf öğretmeni ile müdür yardımcısının da ihmal içerisinde olduğu kanaatini taşıyoruz. Dün İl Milli Eğitim Müdürü ile yapılan görüşmede okul müdürü ve diğer öğretmenlerin görevden alındığına dair bir bilgilendirilmede bulunuldu tarafımıza. Ancak ne yazık ki bugün elimize geçen bir evrakta okul müdürünün görevden alınmadığını, başka bir okula gönderildiği tespit edildi" diye konuştu.Davayı sonuna kadar takip edeceklerini ifade eden avukat Şehmuz Keleş, dava sürecinin kendilerini ve aileyi üzdüğünü kaydederek, "Bu üzücü bir olay. Aile bir kez daha çocuğunun ölümü ile baş başa bırakılmış durumdadır. Bu aileyi tüketen bir durumdur. Sürecin takipçisi olmaya devam edeceğiz. Bilirkişi raporuna gerekli itirazlarda bulunduk. Savcı bey ile görüştük o da bizimle yakın bir kanaate sahiptir. Burada adalet ile mücadelemiz devam edecek. İşler ailesinin avukatları olarak süreci takip etmeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu.