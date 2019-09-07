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"Okul Kolluk Görevlileri ve Güvenli Eğitim Koordinasyon Görevlileri Bilgilendirme Toplantısı"...

"Okul Kolluk Görevlileri ve Güvenli Eğitim Koordinasyon Görevlileri Bilgilendirme Toplantısı" kapsamında 315 okulda, 420 personel Okul Kolluk Görevlileri ve Güvenli Eğitim Koordinasyon Görevlileri olarak görevlendirildi.

07.09.2019 16:33
"Okul Kolluk Görevlileri ve Güvenli Eğitim Koordinasyon Görevlileri Bilgilendirme Toplantısı" kapsamında 315 okulda, 420 personel Okul Kolluk Görevlileri ve Güvenli Eğitim Koordinasyon Görevlileri olarak görevlendirildi.

Çocukların günlük yaşamlarının büyük bir bölümünü geçirdiği eğitim kurumlarında, her türlü korku ve endişeden uzak, huzur ve güven içerisinde eğitim öğretimlerini sürdürebilmeleri amacıyla tedbirler alınmaya devam ediliyor. Bu tedbirler kapsamında il merkezindeki 315 okulda, 420 personel Okul Kolluk Görevlileri ve Güvenli Eğitim Koordinasyon Görevlileri olarak görevlendirildi. 46 Okul Kolluk Görevlisi il merkezinde bulunan birinci ve ikinci öncelik dereceli 48 okulda 2019-2020 Eğitim-Öğretim dönemi boyunca sabit olarak görev alacaklar.

Okul Kolluk Görevlileri ve Güvenli Eğitim Koordinasyon Görevlileri, sorumlu oldukları okulların idarecileri, öğretmenleri, öğrenci ve velileriyle iletişim kurarak, okul içi-çevresi ve güzergahındaki karşılaşabilecekleri sorunları ve sorunlara çözüm önerileri ile aksaklıkları rapor ederek, okullar ile Emniyet Müdürlüğümüz arasında koordinatörlük görevini üstlenecekler.

Güvenli Eğitim Koordinasyon Görevlileri ve Okul Kolluk Görevlilerine, sorumlulukları hakkında bilgilendirme yapılması, görevin yerine getirilmesinde karşılaşabilecekleri sorunlar hakkında fikir alışverişinde bulunulması amacıyla 6 Eylül 2019 günü Uncalı Sosyal Hizmet ve Eğitim Tesisleri Şehit Polis Memuru Mehmet Topalca toplantı salonunda, görevlendirilen personel ve tüm birim amirlerinin katılımlarıyla "Okul Kolluk Görevlileri ve Güvenli Eğitim Koordinasyon Görevlileri Bilgilendirme Toplantısı" düzenlendi. Tarım İl Müdürlüğü görevlilerince de okul kantinlerinde satışı uygun olmayan gıda ve içeceklerle satışı uygun olan ambalajlı ürünler, hijyen durumları hakkında bilgilendirme toplantısı yapıldı. - ANTALYA

Huzur, Güncel

Kaynak: İHA

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