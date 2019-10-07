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Okul koridoruna çeşme yaptılar

Sivas'ta bir okulun koridoruna çeşme yapıldı.

07.10.2019 14:38Okul koridoruna çeşme yaptılar
Sivas'ta bir okulun koridoruna çeşme yapıldı.
Mevlana Zübeyir Kemelek Ortaokulu koridoruna öğrencilerin daha hijyenik bir ortamda içme suyu ihtiyaçlarını giderebilmek için çeşme yapıldı.
Okul Müdürü Yıldıran Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrencilerin tuvaletteki lavabo çeşmelerinden su içmelerini önlemek, daha sağlıklı ve hijyenik bir ortamda içme su ihtiyaçlarını giderebilmek için okul koridoruna çeşme yaptırdıklarını söyledi.
Çeşmenin yapılmasında emeği geçenlere teşekkür eden Yıldırım, "Öğrencilerimiz ders çıkışlarında tuvaletteki lavabolara gitmeden çeşmeden sularını içiyorlar. Okul idaresi olarak gerekli önlemi almanın mutluluğunu yaşıyoruz." dedi.

Mevlana Celaleddin Rumi, Sivas, Çeşme, Güncel

Kaynak: AA

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