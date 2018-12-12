Okul Koridorunda "Edebiyat Sokağı" Oluşturuldu

12 Aralık 2018 Çarşamba 17:48



12 Aralık 2018 Çarşamba 17:48

Bandırma Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde "Bengi Projesi" kapsamında oluşturulan "Edebiyat Sokağı"nın açılışı gerçekleştirildi.Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Birsen Gemici, Görsel Sanatlar Öğretmeni Münevver Bülbül, Felsefe Öğretmeni Özlem Gökalp, Metal Teknolojisi Öğretmeni Nevzat Okluer ve öğrenciler, kronolojik bir sıra içerisinde dönemlere göre şairlerden seçmelerden oluşan "Edebiyat Sokağı"nı hazırladı.Açılışta konuşan Bandırma Kaymakamı Günhan Yazar "Sokağın yaratıcılarının eline sağlık, okumayan bir milletiz. Maalesef şiiri de çok sevmiyoruz. Dolayısıyla bizim Bengi Projesi'nde temel hedefimiz sadece akademik başarıyı değil, kültürel, sanatsal, spor faaliyetlerinde üstün olan bir nesil yaratmak." dedi.Okul müdürü Levent Tokalaç da yeni binaya ruh kazandırabilmenin en etkin yolunun sanat ve edebiyattan geçtiğini düşünerek okulun bir koridorunu "Edebiyat Sokağı" haline getirdikleri söyledi.Sokağa hayat verecek eserleri belirlemek için Türk edebiyatını titizlikle gözden geçirdiklerini ifade eden Tokalaç, şöyle konuştu:"Tarihsel bir sıralama izleyerek, hem dönemini en iyi temsil eden hem de öğrencilerimizin bam teline dokunabilecek örnekler seçmeye çalıştık. Metinlerimize ve şiirlerimize yakışan fotoğraflar, resimler bulduk. Böylece edebiyatımıza yön veren birbirinden değerli sanatçılarımızı ve güzide eserlerini sadece derslerde birer konu olarak değil, görsellerle, şiirlerle öğrencilerimizin zihninde daha da kalıcı hale getirmeyi başarabileceğimizi düşündük."