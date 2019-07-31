Haberler» Güncel» Haber

Okul masraflarını karşılamak için kalem satıyor

Mersin Üniversitesi Muhasebe bölümü 2'inci sınıf öğrencisi okul masraflarını karşılamak için Karapınar'da kalem satarak harçlığını çıkarıyor.

31.07.2019 13:56 Okul masraflarını karşılamak için kalem satıyor
Mersin Üniversitesi Muhasebe bölümü 2'inci sınıf öğrencisi okul masraflarını karşılamak için Karapınar'da kalem satarak harçlığını çıkarıyor.
Çantasına koyduğu kalemleri şehri şehir gezerek okul masraflarını karşılamak için satan Yaren Kaygan, "Kimseye yük olmamak için çalışmaya devam ediyorum." dedi.
Çalışmaktan mutlu olduğunu belirten üniversite öğrencisi Kaygan, "Halkımız öğrenciye destek oluyor. Çantama yüklediğim kalemleri yakın yerlere giderek satıyorum. Bugün de Karapınar'a geldim. Yarın ve diğer günlerde başka yerlere gidip satışlarımı yapacağım. Hem ayakta kalmak hem de okuyup iyi bir gelecek sağlamak adına çalışmaya devam edeceğim. Aileme yük olmak istemiyorum." dedi.

Mersin Üniversitesi, Karapınar, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
14:27   Uluslararası Nogay Türkleri Çalıştayı Ankara'da yapıldı
14:27   Bursa, Düzce'nin yanında
14:27   Karapınar'da yeni itfaiye binası hizmete girdi
14:27   "İkiz kardeşler" kurban pazarının gözdesi oldu
14:26   Erkilet Taksiciler Karayolu Yolcu Taşıma Kooperatifi Basın Sözcüsü Nejmettin Karaoğlan Açıklaması
14:26   Şehit Bedirhan bebek mezarı başında anıldı
14:26   Menderes'in makam aracının Aydın Valiliğine devir teslim töreni