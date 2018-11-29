Okul Müdür Yardımcısının Öğrencileri Şiddet Uyguladığı İddiası

İzmir
'in Kemalpaşa
ilçesinde, öğrencilere şiddet uyguladığı öne sürülen okul müdür yardımcısı hakkında soruşturma açıldı.
Alınan bilgiye göre, ilçede yaşayan bir grup veli, 75. Yıl Ortaokulunda görevli müdür yardımcısı M.Ç'nin öğrencilere şiddet uyguladığı iddiasıyla İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne başvurdu.
Veliler, M.Ç'nin bir öğrenciye okula tişörtle gelmesi, başka bir öğrenciyi de arkadaşlarına küfürlü ifadeler kullanması nedeniyle şiddet uyguladığını öne sürdü.
Şikayet üzerine müdürlük tarafından müdür yardımcısı hakkında soruşturma başlatıldı.
29 Kasım 2018 Perşembe 15:11