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Okul müdür yardımcısının veli tarafından darp edilmesine tepki

Diyarbakır'da okul müdür yardımcısının bir veli ve yanındaki bir kişi tarafından darbedilmesine tepki gösterildi.

24.12.2019 11:56 | Son Güncelleme: 24.12.2019 11:56 Okul müdür yardımcısının veli tarafından darp edilmesine tepki
'da okul müdür yardımcısının bir veli ve yanındaki bir kişi tarafından darbedilmesine tepki gösterildi.
Dün merkez Kayapınar ilçesinde bulunan Piri Reis Ortaokulu Müdür Yardımcısı E.Ö'nün veli ve yanındaki kişi tarafından saldırıya uğraması kınandı.
Okulun önünde bir araya gelen Eğitim-Bir-Sen Diyarbakır Şube Başkanı Ramazan Tekdemir, sendika üyeleri ve öğretmenler saldırıya tepkisini dile getirdi.
Tekdemir, eğitimciler olarak seslerinin duyulmasını, mesajlarının alınmasını, şiddete çözümün ertelenmemesini, mesleğin örselenmemesini istediklerini söyledi.
"Yaptığımız araştırma sonucu eğitim kurumlarında şiddet olaylarının arttığını, 2 yılda 95 öğretmen ve eğitim çalışanının şiddete uğradığını tespit ettik. Şiddet eylemlerinin yüzde 78'i adli soruşturmaya konu oldu. 3 şiddet eyleminden dolayı tutuklama kararı verilerek, sanıklar yargılandı." diyen Tekdemir, şöyle konuştu:
"Sonuçlanan kamu davalarında 5 olayda mahkumiyet kararı verilmiş, tamamında adli para cezasına hükmedilmiştir. Araştırma bulguları, eğitim çalışanlarına yönelik şiddetin bireysel eylemler olmaktan çıkıp yaygın bir sorun haline geldiğini ortaya koymaktadır. Eğitim çalışanlarına yönelen şiddetin genel ve yaygın bir görünüm arz etmesi, psikolojik ve sosyolojik kökenleri olan toplumsal bir sorun haline geldiğini göstermektedir. Şiddeti önleyecek önemli bir aktör olması gereken eğitimciler, bugün maalesef şiddetin mağduru durumuna gelmiştir. Eğitimcinin itibarını daha da artıracak, konumunu güçlendirecek, onu tehlikelere karşı koruyacak tedbirleri artık almak zorundayız. Eğitimci, şiddete karşı yasal güvenceyle korunan, kendisi bizzat şiddeti önleyen, eğitim ise şiddeti ortadan kaldıran bir enstrüman olmalıdır."

Eğitim Bir Sen, Diyarbakır, Güncel

Kaynak: AA

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