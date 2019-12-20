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Okul müdürleri çocukluk anılarını yaşadı

Sakarya'da görev yapan okul müdürleri, çocukluk oyunlarını oynadı.

20.12.2019 12:16 | Son Güncelleme: 20.12.2019 12:16 Okul müdürleri çocukluk anılarını yaşadı
'da görev yapan okul müdürleri, çocukluk oyunlarını oynadı.
Kentte görev yapan okul yöneticileri için düzenlenen 4 günlük eğitim liderliği programı sonunda ilçesindeki Ekrem Karaberberoğlu Tesisleri'nde bir araya gelen müdürler, oluşturdukları takımlarla mendil kapmaca, yakan top, çuval yarışı, yumurta yarışı gibi oyunları oynadı.
Eğitimin teorik kısmını tamamladıklarını belirten Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüğü Strateji Şube Müdürü Mehmet Salih Güvendi, birlikte iş yapabilme, birbirlerini anlayabilme, okuldaki farklılıkları öne çıkarabilme becerilerinin gelişmesi düşüncesiyle sahada geleneksel oyunları oynattıklarını söyledi.
Güvendi, etkinliğin farklı ve güzel olduğuna işaret ederek verim alacaklarına inandığını sözlerine ekledi.
Adapazarı Osmanbey İlkokulu Müdürü Tuba Tunar da çok güzel bir etkinlik gerçekleştirdiklerini, bütün okul müdürleriyle kaynaştıklarını ve keyifli vakit geçirdiklerini anlattı.
Etkinlik sayesinde çocukluklarının ortaya çıktığını ifade eden Tunar, "Bu eğitimin bir çok ilde örnek olacağını düşünüyorum. Enerjimizi attık arkadaşlık ilişkilerimizi arttırdık." dedi.
İl Milli Eğitim Müdürlüğü Basın Sorumlusu Yalçın Akaltın ise etkinlikte çocukluk oyunlarını yad ettiklerini belirterek, "Çocukluğumuzun oyunlarıyla yıllar sonra buluşmamız bizim için güzel bir enerji oldu. Bugün bütün müdürlerimizle birlikte bir takım, bir ekip ruhu halinde çalışmayı hedeflemiş olduk. Bir ekip ruhuyla çalıştık beraberce çocukluğumuzun oyunlarını oynamış olduk." şeklinde konuştu.

Milli Eğitim Müdürlüğü, Serdivan, Sakarya, Güncel

Kaynak: AA

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