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Okul müdürü direksiyon başında kalp krizinden öldü

ANTALYA'da Başöğretmen Atatürk Ortaokulu Müdürü Sebahattin Akyıl (60), otomobiliyle seyir halindeyken kalp krizi geçirdi.

13.04.2020 14:45 | Son Güncelleme: 13.04.2020 14:45
Okul müdürü direksiyon başında kalp krizinden öldü

ANTALYA'da Başöğretmen Atatürk Ortaokulu Müdürü Sebahattin Akyıl (60), otomobiliyle seyir halindeyken kalp krizi geçirdi. Sağlık ekibinin yarım saatlik kalp masajına rağmen Akyıl kurtarılamadı.

Olay sabah saat 11.00 sıralarında, Konyaaltı ilçesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Başöğretmen Atatürk Ortaokulu Müdürü Sebahattin Akyıl, otomobiliyle Konyaaltı istikametine doğru seyir halindeyken eski İl Sağlık Müdürlüğü kavşağını geçtikten sonra kalp krizi geçirdi. Kontrolden çıkan otomobil, refüje çıkarak durabildi. Otomobilde bulunan okul çalışanı, sağlık ekiplerine haber verdi. Bu arada, vatandaşlar direksiyonda hareketsiz halde yatan Akyıl'ı otomobilden çıkartarak çimlere yatırdı.

Bu sırada nöbetten çıkıp evine giden sağlık çalışanı Sinan Elma, kazayı görüp durdu. Elma, Sebahattin Akyıl'a kalp masajı yapmaya başladı. Kısa sürede verilen adrese gelen 112 ekipleri, Sinan Elma ile birlikte okul müdürünü hayata döndürmeye çalıştı. Çimlerin üzerinde yaklaşık yarım saat kalp masajı yapılan Akyıl, ambulansla yakındaki bir hastaneye götürüldü. Sebahattin Akyıl'a ambulansta da eşlik eden sağlık çalışanı Sinan Elma'nın aracı da polisler tarafından okul müdürünün kaldırıldığı hastaneye götürüldü. Sebahattin Akyıl, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Haber verilmesi üzerine hastaneye gelen müdürün iki oğlu, eşi ve mesai arkadaşları, kötü haberi alınca büyük üzüntü yaşadı. Sebahattin Akyıl'ın otomobilinde olan okul çalışanı ise ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.


Kaynak: DHA

Etiketler: Kalp Krizi, Sabah, Güncel
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