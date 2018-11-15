Okul Müdürü kepçeye bindi, eline fırçayı aldı, okulu boyadı

15 Kasım 2018 Perşembe 10:24



15 Kasım 2018 Perşembe 10:24

Okul Müdürü kepçeye bindi, eline fırçayı aldı, okulu boyadıNİĞDE'de bir okulda okul müdürü olarak görev yapan Ahmet Özkan, boyacılar yüksek para isteyince eline aldığı rulo ile kendi imkanlarıyla okulun dış cephesini boyadı.Merkeze bağlı Yıldıztepe Hacı Abdullah Şehit Mehmet Kayahan Çok Programlı Anadolu Lisesi Okul Müdürü Ahmet Özkan, İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün verdiği dış cephe boyası ile okulu boyatmak istedi. Boyacılarla görüşen Müdür Özkan, boyacıların 5 bin TL fiyat vermesi üzerine veliye ve devlete ayrı bir yük olmamak adına okulu boyama kararı aldı. Merdiven olmaması üzerine belediyeden yardım isteyen okul müdürü Özkan, kepçe yardımıyla okulu boyadı.Özkan, Sosyal medya hesabından ise, Kimine göre fedakarlık, kimine göre işgüzarlık, kimine göre iş güvenliğini hiçe saymak, bana göre aşk' paylaşımı yaptı.