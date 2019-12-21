Haberler » Güncel » Okul müdürü, silahlı saldırıda ağır yaralandı - Haber

Okul müdürü, silahlı saldırıda ağır yaralandı

SAMSUN'da, ilköğretim okulu müdürü Ümmet Öngör (40), tartıştığı eşinin eski ortağı A.Ş. tarafından tabancayla karnından vurularak ağır yaralandı.

21.12.2019 16:56 | Son Güncelleme: 21.12.2019 16:56 Okul müdürü, silahlı saldırıda ağır yaralandı

SAMSUN'da, ilköğretim okulu müdürü Ümmet Öngör (40), tartıştığı eşinin eski ortağı A.Ş. tarafından tabancayla karnından vurularak ağır yaralandı. Kaçan A.Ş. polis ekiplerince yakalanıp, gözaltına alındı.

Olay, saat 14.30 sıralarında İlkadım ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Canik ilçesindeki ilköğretim okulunda müdür olan Ümmet Öngör, eşinin eski ortağı A.Ş. ile iddiaya göre borç alma nedeniyle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine A.Ş. belinden çıkardığı tabanca ile Ümmet Öngör'e ateş etti. Kurşunların karnına isabet ettiği Öngör kanlar içinde yere yığılırken, A.Ş. olay yerinden kaçtı. 

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan okul müdürü Öngör, ardından Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyata alınan Ümmet Öngör'ün hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekiplerince başlatılan çalışmayla A.Ş., suç aleti tabanca ile kısa sürede yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. 



Polis, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

17:50   Araçları çekilenlere önemli uyarı... Her araç çekilemez - Haber
17:50   İsrail hapishanelerindeki Filistinli mahkumlara destek için insan zinciri - Haber
17:50   Tbmm başkanı şentop makedonya'da -1 - Haber
17:50   Tbmm başkanı şentop makedonya'da -2 - Haber
17:45   Bakan Kurum, Ümraniye'de gençlerle voleybol oynadı - Haber
17:00   CHP Elazığ Merkez İlçe Başkanlığı'nda yumruklu kavga - Haber
17:00   Barışmak için buluştuğu akrabalarına kurşun yağdırdı: 2 yaralı - Haber
16:34   Son dakika: Libya ile askeri iş birliği anlaşması teklifi, Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi - Haber
16:16   Oğullarından birini öldürüp ikisini yaralayan baba tutuklandı - Haber
15:58   İstanbul'daki havalimanlarında göçmen kaçakçılığı operasyonu: 3'ü polis, 4 kişi tutuklandı - Haber
21.12.2019 17:56:19