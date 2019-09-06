Haberler» Güncel» Haber

Okul müdürü, temizlik görevlisini taciz ettiği iddiasıyla açığa alındı

İZMİR'in Buca ilçesinde, okulun temizlik çalışanı H.A.'yı (27) taciz ettiği iddiasıyla hakkında adli ve idari soruşturma başlatılan okul müdürü E.K. (45), açığa alındı.

06.09.2019 17:01 Okul müdürü, temizlik görevlisini taciz ettiği iddiasıyla açığa alındı
İZMİR'in Buca ilçesinde, okulun temizlik çalışanı H.A.'yı (27) taciz ettiği iddiasıyla hakkında adli ve idari soruşturma başlatılan okul müdürü E.K. (45), açığa alındı.
Şirinkapı Mahallesi'ndeki lisede temizlik görevlisi olan H.A., okul müdürü E.K. hakkında, kendisini taciz ettiği iddiasıyla polise gidip, şikayetçi oldu. H.A., ifadesinde, bir süre önce okulda nöbetçi olarak kaldığını ve herkes okuldan çıktıktan sonra E.K.'nin kendisini öğretmenler odasına çağırdığını öne sürdü. H.A., emniyette, E.K. ile ilgili "İçeri girdiğimizde eliyle yanağımı okşadı ve öpmeye çalıştı. Korktum ve onu ittim. O dengesini kaybedip, geri doğru gidince hemen okul bahçesine kaçtım sonra o da arabasına binip, gitti" dedi.
Hakkında adli ve idari soruşturma başlatılan okul müdürü E.K., açığa alındı.



Buca, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
19:53   Didim'de makilik alanda çıkan yangında iki kaplumbağadan biri kurtarıldı
19:53   Çanakkale bozcaada'da 20'nci kültür, sanat ve bağbozumu festivali başladı
19:52   Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Avrupa'ya sığınmacı uyarısı
19:52   Balık tutmak için gittiği gölette cesedi bulundu
19:52   New York İsrail Başkonsolosluğunun bulunduğu caddede bomba alarmı
19:50   İl Sağlık Müdürü Bulut, sağlık kurumlarını inceledi
19:50   11 ayrı suçtan aranan şüpheli yatak odasındaki özel bölmede yakalandı