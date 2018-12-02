Okul Müdürü ve Muhtarın da Olduğu Suç Örgütü, 30 Kişiyi Mağdur Edip 10 Milyon TL Vurgun Yapmışlar

Adana'da aralarında okul müdürü ve muhtarın da bulunduğu 9 kişiden 2'si "teşekkül halinde silahlı örgüt kurarak yağma, tefecilik ve tehdit" soruşturması kapsamında tutuklanırken, 6 kişi adli kontrol şartıyla, 1 kişi ise emniyetten serbest kaldı. 30 kişinin şikayetçi olduğu zanlıların yaklaşık 10 milyon lira haksız kazanç elde ettiği ileri sürüldü.

İÇİNDE GALERİCİ DE VAR KUYUMCU DA

Edinilen bilgiye göre, Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü yaklaşık 3 ay önce bir silahlı suç örgütü olduğu ve vatandaşların tapularına zorla el koyup tehdit ettiği bilgisine ulaştı. Polis, bu bilgi doğrultusunda savcılıktan alınan izinle teknik ve fiziki takip başlattı. Yapılan çalışma sonucunda aralarında mahalle muhtarı N.G., okul müdürü C.B. ile kuyumcu, fırıncı ve galericilerin de olduğu 9 kişinin "teşekkül halinde silahlı örgüt kurarak yağma, tefecilik ve tehdit" suçunu işlediği tespit edildi. Bunun üzerine 29 Kasım günü şafak vakti yaklaşık 150 polis, özel harekatın da katılımıyla belirlenen evlere tek tek operasyon düzenledi.

9 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Aralarında okul müdürü ve muhtarın da bulunduğu 9 kişi gözaltına alınarak sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Zanlıların ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 2 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız tüfek, 5 pos cihazı, başkasına ait 47 tapu kayıtları, 15 çek senet, çok sayıda kredi kartı ve satış belgesi, 9 cep telefonu ele geçirildi.

10 MİLYON TL'LİK VURGUN

Zanlıların vatandaşlara yüksek faizle para verdiği, ödemeyen vatandaşları ölümle tehdit edip ev, iş yeri ve arsa tapularını aldıkları ileri sürüldü. Zanlıların bu yöntemle 47 iş yeri, ev ve arsa tapusuna el koyduğu 30 kişiyi mağdur ettiği ve bu yolla yaklaşık 10 milyon lira haksız kazanç sağladıkları öne sürüldü.

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

9 zanlıdan 1'i emniyetteki sorgusunun ardından serbest bırakıldı. Geriye kalan 8 zanlı ise "teşekkül halinde silahlı örgüt kurarak yağma, tefecilik ve tehdit" suçlamasıyla adliyeye sevk edildi. Zanlılardan A.K. ve H.A. tutuklanırken, okul müdürü ve muhtarın da aralarında bulunduğu 6 kişi adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Olayla ilgili çalışmasını sürdüren polis, mağdur sayısının daha fazla olduğunu ve vatandaşların korkup şikayetçi olmadığını tespit etti.