Okul müdüründen korona virüse karşı tedbir
Manisa'nın Yunusemre ilçesindeki Hafsa Sultan İlkokulu Müdürü Süleyman Bozok kendi imkanlarıyla bütün okulu ilaçlama pompası ile dezenfekte etti.
11.03.2020 17:37 | Son Güncelleme: 11.03.2020 17:37
Manisa 'nın Yunusemre ilçesindeki Hafsa Sultan İlkokulu Müdürü Süleyman Bozok kendi imkanlarıyla bütün okulu ilaçlama pompası ile dezenfekte etti.
Manisa'nın Yunusemre ilçesindeki Hafsa Sultan İlkokulunda tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüse karşı tedbirler artırıldı. Okul Müdürü Süleyman Bozok, okuldaki eğitimin tamamlanıp öğrencilerin evlerine gitmesinin ardından ilaçlama pompası ile bütün okulu ilaçlama yaparak hijyen çalışmalarını artırdı. Okul Müdürü Bozok ilaçlama yaparken okulda görevli personel de tuvaletlerde detaylı hijyen çalışması gerçekleştirdi. Tuvaletler, sınıflar ve koridorlar dahil bütün okulun ilaçlama pompası ile dezenfekte edilmesi okul velileri tarafından da takdirle karşılandı.
Hafsa Sultan İlkokulu öğrenci velisi Safiye Türkel, "Hafsa Sultan İlkokulu öğrenci velisiyim. Dünden beri korona virüsüyle alakalı okul müdürümüz Süleyman Bozok tarafından bütün okul hijyenik bir şekilde temizlenmiştir. Çalışmalar devam ediyor. Kendisine gösterdiği hassasiyetten dolayı teşekkür ederiz" dedi. - MANİSA
Manisa'nın Yunusemre ilçesindeki Hafsa Sultan İlkokulunda tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüse karşı tedbirler artırıldı. Okul Müdürü Süleyman Bozok, okuldaki eğitimin tamamlanıp öğrencilerin evlerine gitmesinin ardından ilaçlama pompası ile bütün okulu ilaçlama yaparak hijyen çalışmalarını artırdı. Okul Müdürü Bozok ilaçlama yaparken okulda görevli personel de tuvaletlerde detaylı hijyen çalışması gerçekleştirdi. Tuvaletler, sınıflar ve koridorlar dahil bütün okulun ilaçlama pompası ile dezenfekte edilmesi okul velileri tarafından da takdirle karşılandı.
Hafsa Sultan İlkokulu öğrenci velisi Safiye Türkel, "Hafsa Sultan İlkokulu öğrenci velisiyim. Dünden beri korona virüsüyle alakalı okul müdürümüz Süleyman Bozok tarafından bütün okul hijyenik bir şekilde temizlenmiştir. Çalışmalar devam ediyor. Kendisine gösterdiği hassasiyetten dolayı teşekkür ederiz" dedi. - MANİSA
Kaynak: İHA
Etiketler : Okul Müdürü, Yunusemre, Manisa, Güncel
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