Haberler » 3. Sayfa » Okul müdürünü silahla ağır yaralayan şahıs adliyeye sevk edildi - Haberler

Okul müdürünü silahla ağır yaralayan şahıs adliyeye sevk edildi

Samsun'da sokak ortasında silahlı saldırı düzenlediği bir ilkokulda görevli müdürü ağır yaralayan şahıs, polisteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

22.12.2019 13:33 | Son Güncelleme: 22.12.2019 13:38 Okul müdürünü silahla ağır yaralayan şahıs adliyeye sevk edildi
'da sokak ortasında silahlı saldırı düzenlediği bir ilkokulda görevli müdürü ağır yaralayan şahıs, polisteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Zafer Mahallesi İnce Sokak üzerinde dün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Canik ilçesinde bulunan Hasköy Cumhuriyet İlkokulu Müdürü Ümmet Öngör (37) ve öğretmen olan eşi Emine Öngör sokakta yürürken, Adnan Şahin'in (40) silahlı saldırısına uğradı. Tabancayla açılan ateş sonucu karnından vurularak ağır yaralanan Ümmet Öngör 112 acil servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak ameliyata alındı.

Ümmet Öngör'ün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, Ümmet Öngör'ün öğretmen eşi Emine Öngör de kaçarak bir berber salonuna sığınıp silahlı saldırıdan kurtuldu. Tabancadan çıkan kurşunlardan biri ise yoldan geçen Hasret Şener'in (51) sağ dizini sıyırarak hafif şekilde yaralanmasına neden oldu. Yaralı kadın Gazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Silahlı saldırgan Adnan Şahin ise polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosundaki sorgulanması tamamlanan Adnan Şahin, bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. - SAMSUN

Adnan Şahin, Samsun, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

14:55   Moda dünyası 2010'larda nasıl değişti? - Haberler
14:50   ABD Donanması askerlere TikTok uygulamasını yasakladı - Haberler
14:46   Uyuşturucu ile yakalanan şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı - Haberler
14:41   Osmaniye'de trafik kazası: 4'ü çocuk 6 yaralı - Haberler
14:40   Aydos Ormanı'nda üç ayrı noktada yangın çıktı - Haberler
14:21   Demokrat Parti Genel Başkanı Uysal'dan Gökçek'e: Moğol istilasından sonra en büyük felaket - Haberler
14:06   Sokak kedisi "Hüsnü", okulun 860'ıncı öğrencisi olarak derslere girmeye başladı - Haberler
13:52   Komşu kızların tuvaletine gizli kamera yerleştiren doktor serbest bırakıldı - Haberler
13:41   Masaj salonlarında fuhuş yaptıran çift tutuklandı - Haberler
13:34   Askerde kalmak için 50 metre yükseklikteki binanın tepesine çıktı - Haberler
22.12.2019 14:58:31