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Okul müdürünü silahla ağır yaralayan şahıs tutuklandı

Samsun'da sokak ortasında silahlı saldırı düzenlediği bir ilkokulda görevli müdürü ağır yaralayan şahıs, mahkemece tutuklandı.

22.12.2019 18:47 | Son Güncelleme: 22.12.2019 18:53 Okul müdürünü silahla ağır yaralayan şahıs tutuklandı
'da sokak ortasında silahlı saldırı düzenlediği bir ilkokulda görevli müdürü ağır yaralayan şahıs, mahkemece tutuklandı.

Olay, İlkadım ilçesi Zafer Mahallesi İnce Sokak üzerinde dün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Canik ilçesinde bulunan Hasköy Cumhuriyet İlkokulu Müdürü Ümmet Öngör (37) ve öğretmen olan eşi Emine Öngör sokakta yürürken, Adnan Ş.'nin (40) silahlı saldırısına uğradı. Tabancayla açılan ateş sonucu karnından vurularak ağır yaralanan Ümmet Öngör, 112 acil servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak ameliyata alındı.

Ümmet Öngör'ün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, Ümmet Öngör'ün öğretmen eşi Emine Öngör de kaçarak bir berber salonuna sığınıp silahlı saldırıdan kurtuldu. Tabancadan çıkan kurşunlardan biri ise yoldan geçen Hasret Şener'in (51) sağ dizini sıyırarak hafif şekilde yaralanmasına neden oldu. Yaralı kadın Gazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Silahlı saldırgan Adnan Ş. ise polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosundaki sorgulanması tamamlanan zanlı, Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren Adnan Ş., mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. - SAMSUN

Samsun, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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