Okul müdürünü vuran güvenlik görevlisi hayatını kaybetti

Ankara Etimesgut'ta bir lisede güvenlik görevlisi, tartıştığı okul müdürünü yaraladıktan sonra intihar girişiminde bulundu. Hastaneye kaldırılan Murat Ekinci tüm müdahalelere karşı kurtarılamadı.

İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNAN GÜVENLİK GÖREVLİSİ KURTARILAMADI

Başkentte sabah saatlerinde Şehit Velit Bekdaş Anadolu Lisesi'nde hizmetli olarak çalışan Murat Ekinci, henüz belirlenemeyen nedenle okul müdürü Şerafettin Ali Gürüler ile tartıştıktan sonra yanında getirdiği silahla okul müdürü Gürüler'e ateş ederek yaralamıştı. Polise yakalanmamak için intihara teşebbüs ederek kendine de ateş eden Murat Ekinci'nin tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı belirtildi.

OKUL MÜDÜRÜNÜN DURUMU İYİ

Okul müdürü Şerafettin Ali Gürüler'in durumunun iyi olduğunu belirten arkadaşı Hamza Yılmaz, "Bilemeyiz ki, sizde gelebilirsiniz böyle. Normal çalışan bir eleman bu. Özel güvenlik öğretmenlerin ve öğrencilerin üstünü aranmıyor ki. Müdür bey gayet iyi herhangi bir sıkıntısı yok rahat. Müdür bey olayı bana şöyle anlattı. 'Kendisi izin istedi verdim diyor. 10 gün izin kullandı geldi. Odama geldi kapıyı kapattı ben seni vuracağım dedi. Birden boğuştuk. Silahtan çıkan kurşun omzuma geldi. Daha sonra arkadaşlar gelerek beni kurtardı' dedi. Olayı bana bu şekilde anlattı" dedi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Ankara Valiliği, Şehit Veli Bekdaş Anadolu Lisesi'nde meydana gelen olayla ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, olayın saat 08.50'de gerçekleştiği belirtilerek, "İlimiz Etimesgut ilçesi Şehit Velit Bekdaş Anadolu Lisesi'nde okulda güvenlik görevlisi olarak görev yapan Murat Ekinci, henüz bilinmeyen bir sebeple Okul Müdürü Şerafettin Ali Gürüler'i makam odasında ateşli silahla vurarak yaralamış, akabinde aynı silahla intihara teşebbüs etmiştir. Olay yerine intikal eden görevlilerimizce yaralı şahıslar ivedilikle bölge hastanelerine sevk edilmiş, öğrencilerin okuldan güvenli bir şekilde tahliyesi sağlanmıştır. Konuyla ilgili adli ve idari tahkikat çok yönlü olarak yürütülmektedir" denildi.