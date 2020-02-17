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Okul müdürünü vuran hizmetli, aynı silahla intihara kalkıştı

ANKARA'da, lisede hizmetli olarak çalışan Murat E., tartıştığı okul müdürü Şerafettin Ali G.'yi tabancayla vurarak, yaraladı.

17.02.2020 10:51 | Son Güncelleme: 17.02.2020 10:51Okul müdürünü vuran hizmetli, aynı silahla intihara kalkıştı

ANKARA'da, lisede hizmetli olarak çalışan Murat E., tartıştığı okul müdürü Şerafettin Ali G.'yi tabancayla vurarak, yaraladı. Okula gelen polisin 'Teslim ol' çağrılarına uymayan Murat E., aynı silahı başına dayayıp, ateşleyerek, kendisini de ağır yaraladı.

Etimesgut ilçesindeki Şehit Velit Bekdaş Anadolu Lisesi'nde okul müdürü Şerafettin Ali G. ile hizmetli Murat E. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüşürken Murat E., Şerafettin Ali G.'yi tabancayla vurarak, yaraladı. Okulda silah sesleri duyulurken, panik yaşayan öğrenciler, öğretmenler tarafından kısa sürede tahliye edildi. İhbar üzerine okula gelen polislerin 'Teslim ol' çağrılarına uymayan Murat E., aynı silahı başına dayayıp, ateşleyerek, kendisini de ağır yaraladı. Sağlık görevlileri, Şerafettin Ali G. ile Murat E.'yi ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Muhammet BAYRAM- Harun ÖZALP/ANKARA,



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Kaynak: DHA

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