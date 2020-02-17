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Okul müdürünü vuran hizmetli, aynı silahla intihara kalkıştı (2)

VALİLİKTEN AÇIKLAMAAnkara Valiliği, Şehit Veli Bekdaş Anadolu Lisesi'nde meydana gelen olayla ilgili yazılı açıklama yaptı.

17.02.2020 11:29 | Son Güncelleme: 17.02.2020 11:29Okul müdürünü vuran hizmetli, aynı silahla intihara kalkıştı (2)

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Ankara Valiliği, Şehit Veli Bekdaş Anadolu Lisesi'nde meydana gelen olayla ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, olayın saat 08.50'de gerçekleştiği belirtilerek, "İlimiz Etimesgut ilçesi Şehit Velit Bekdaş Anadolu Lisesi'nde, okulda hizmetli olarak görev yapan Murat Ekinci, henüz bilinmeyen bir sebeple Okul Müdürü Şerafettin Ali Gürüler'i makam odasında ateşli silahla vurarak yaralamış, akabinde aynı silahla intihara teşebbüs etmiştir. Olay yerine intikal eden görevlilerimizce yaralı şahıslar ivedilikle bölge hastanelerine sevk edilmiş, öğrencilerin okuldan güvenli bir şekilde tahliyesi sağlanmıştır. Konuyla ilgili adli ve idari tahkikat çok yönlü olarak yürütülmektedir" denildi.



Anadolu Lisesi, Güncel

Kaynak: DHA

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