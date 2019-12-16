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Okul müdürünün eşinden, öğrenciye tepki çekecek sözler: Annen önce okuma yazma öğrensin

İstanbul Sancaktepe'de eğitim veren bir okulda, müdürün eşi kocasını protesto eden velilerden birinin çocuğunu arkadaşlarının içinde "Annen önce okuma yazma öğrensin, sonra müdürü protesto etsin" diyerek azarladı.

16.12.2019 13:55 | Son Güncelleme: 16.12.2019 14:04

'de bine yakın öğrencinin eğitim gördüğü Perran Kutman Sarıtaş İlköğretim Okulu'nda öğrenciler ve veliler önceki hafta okul müdürünü protesto etmişlerdi. Olay sonrası yaşananlardan ders alması beklenen okul müdüründen sonra bir skandala da aynı okulda görevli öğretmen eşi imza attı.

"ANNEN ÖNCE OKUMA YAZMA ÖĞRENSİN"

Okul önündeki protestoya katılan velilerden birinin çocuğunu sınıfın ortasında azarlayan müdürün eşi, "Senin annen okuma yazma bilmiyor. Önce okuma yazma öğrensin, sonra müdürü protesto etsin" diyerek çıkıştı.

AĞLAYARAK SINIFI TERK ETTİ

Öğretmeninin annesi hakkında söyledikleri karşısında bir hayli üzülen 9 yaşındaki çocuğun da hüngür hüngür ağlayarak sınıftan çıktığı öğrenildi. Çocuğun yakınlarının sosyal medyada paylaştığı sonrası Milli Eğitim Bakanlığı'nın

Okul müdürünün eşinden, öğrenciye tepki çekecek sözler: Annen önce okuma yazma öğrensin

Sancaktepe, İstanbul, 3. Sayfa, Güncel


HABER YORUMLARI (3)
ZALİMİ YOK ET Kİ; MAZLUMLAR YAŞASIN...:SENDE ÖNCE İNSANA EN ÖNEMLİSİ BİR ÇOCUĞA NASIL DAVRANILIR ONU ÖĞREN. EDEP ÖĞREN HAYA ÖĞREN AHLAK ÖĞREN OKUMA YAZMA NASILSA ÖĞRENİLİR.
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BAŞKENT 06:Ey gidi zavallı. . . . cehalet cahiliyeden kalma, keşke sende okuma azma değil de ahlak öğrenseydin, çocukla konuşmayı bilirdin. . .
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ADINIZI YAZIN:Doğruyu görmek için okuma yazmayı bilmeye gerek yok. Üniversiteyi bitirip, devletin okulunda çocuk yetiştiren bir öğretmenin çocuğa bu şekilde konuşması, konuşmasa bile bu şekilde düşünmesi ne kadar acı ve düşünülmesi gereken bir durum.
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3. Sayfa

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