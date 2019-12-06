Kız öğrencilerinin pantolon boyunu ölçtüğü iddia edilen okul müdürü açığa alındı

Siirt'in Kurtalan ilçesindeki Anadolu Lisesi'nde, okulun müdürü F. K.'ya ait olduğu iddia edilen ses kaydında, bir şahsın kız öğrencilerin pantolon boyunu ölçüp, cevap verenlere aşağılayıcı ifadelerle hakaret ettiği duyuluyor.

Ses kaydının sosyal medyada yayılması üzerine Milli Eğitim Bakanlığı, okul müdürünü açığa aldı.

VALİLİK İNCELEME BAŞLATTI

Valilikten yapılan açıklamada, "Bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesapları üzerinden paylaşılan, Siirt Kurtalan Anadolu Lisesi'nde, okul müdürü tarafından bir öğrenciye 'psikolojik şiddet uygulandığı ve hakaret edildiği' iddiasıyla ilgili olarak valiliğimizce inceleme ve soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

AÇIĞA ALINDI

Milli Eğitim Bakanlığı, öğrenciye psikolojik şiddet uyguladığı ve hakaret ettiği iddia edilen Siirt Kurtalan Anadolu Lisesi Okul Müdürü'nün açığa alınıp, soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Siirt Kurtalan Anadolu Lisesinde, Okul Müdürü tarafından bir öğrenciye 'psikolojik şiddet uygulandığı ve hakaret edildiği' iddiasıyla ilgili, bahse konu olan Okul Müdürü açığa alınmış olup, konuyla ilgili inceleme ve soruşturma başlatılmıştır" denildi.