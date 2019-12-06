Haberler » Güncel » Kız öğrencilerinin pantolon boyunu ölçtüğü iddia edilen okul müdürü açığa alındı - Haber

Kız öğrencilerinin pantolon boyunu ölçtüğü iddia edilen okul müdürü açığa alındı

Siirt'in Kurtalan ilçesindeki Anadolu Lisesi'nde okul müdürünün, kız öğrencilerin pantolonlarının boyunu ölçüp aşağılayıcı ifadelerle hakaretlerde bulunduğu iddia edildi. Bakanlık iddialar üzerine okul müdürünü açığa aldı.

06.12.2019 11:55 | Son Güncelleme: 06.12.2019 12:17

Siirt'in ilçesindeki Anadolu Lisesi'nde, okulun müdürü F. K.'ya ait olduğu iddia edilen ses kaydında, bir şahsın kız öğrencilerin pantolon boyunu ölçüp, cevap verenlere aşağılayıcı ifadelerle hakaret ettiği duyuluyor.

Ses kaydının sosyal medyada yayılması üzerine Milli Eğitim Bakanlığı, okul müdürünü açığa aldı.

VALİLİK İNCELEME BAŞLATTI

Valilikten yapılan açıklamada, "Bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesapları üzerinden paylaşılan, Siirt Kurtalan Anadolu Lisesi'nde, okul müdürü tarafından bir öğrenciye 'psikolojik şiddet uygulandığı ve hakaret edildiği' iddiasıyla ilgili olarak valiliğimizce inceleme ve soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

AÇIĞA ALINDI

Milli Eğitim Bakanlığı, öğrenciye psikolojik şiddet uyguladığı ve hakaret ettiği iddia edilen Siirt Kurtalan Anadolu Lisesi Okul Müdürü'nün açığa alınıp, soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Siirt Kurtalan Anadolu Lisesinde, Okul Müdürü tarafından bir öğrenciye 'psikolojik şiddet uygulandığı ve hakaret edildiği' iddiasıyla ilgili, bahse konu olan Okul Müdürü açığa alınmış olup, konuyla ilgili inceleme ve soruşturma başlatılmıştır" denildi.

Kız öğrencilerinin pantolon boyunu ölçtüğü iddia edilen okul müdürü açığa alındı

Anadolu Lisesi, Kurtalan, Güncel

Kaynak: DHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

12:46 Afad başkanı güllüoğlu dağcılar hava koşullarına dikkat etmeli - Haber
12:46 Dha dış-kenya'da altı katlı bina çöktü, mahsur kalan kişi sayısı bilinmiyor - Haber
12:46 Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "Ekiplerimiz bu ay içinde 13 termik santralimizin ayrı ayrı... - Haber
12:46 Doğal sit alanı ilan edilen "Kırmızı periler diyarı" turistleri cezbedecek - Haber
12:46 Ünye'de trafik kazası: 1 yaralı - Haber
12:37 Ermeni TV kanalından skandal ifadeler: Iğdır'ı Ermenistan toğrağı olarak gösterdiler - Haber
11:55 Kız öğrencilerinin pantolon boyunu ölçtüğü iddia edilen okul müdürü açığa alındı - Haber
11:26 Teröristlerin araziye tuzakladığı mayın infilak etti: 4 asker yaralı - Haber
11:25 Kamuoyu araştırması: Suriyeli mülteciler Türkiye'de mutlu, memleketine dönmek istemiyor - Haber
11:16 Gürbulak Sınır Kapısı'nda 18 ton siyanür ele geçirildi - Haber
6.12.2019 12:48:51