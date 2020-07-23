Okul müdürünün öldürülmesine ilişkin davanın görülmesine devam edildi - İZMİR

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, okul müdürünün silahlı saldırı sonucu öldürülmesine ilişkin 4'ü çocuk 5 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Ödemiş Ağır Ceza Mahkemesinde kapalı yapılan duruşmaya, tutuklu sanık B.Y. ile suça sürüklenen U.Y. ve İ.P, bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldı.

Silahlı saldırıda öldürülen okul müdürü Ayhan Kökmen'in eşi Ümmü Kökmen ve avukatların hazır bulunduğu duruşmada, Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasını sundu.

Cumhuriyet savcısı, suça sürüklenen U.Y. ve İ.P'nin "kamu görevlisini görevinden dolayı tasarlayarak öldürme", tutuksuz yargılanan C.A'nın, "cinayete yardım etme", U.Y'nin babası B.Y'nin de "çocuğu kamu görevlisini tasarlayarak öldürmeye azmettirme" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Cumhuriyet savcısı, yargılanan çocuklardan Y.O'nun ise beraatını talep etti.

Savunmalar için taraflara süre veren mahkeme heyeti, duruşmayı 13 Kasım'a bıraktı.

Olay

Ödemiş Kaymakçı Çok Programlı Anadolu Lisesinde 15 Aralık 2017'de daha önce bir öğrenciye silah çektiği gerekçesiyle disiplin kurulu cezası verilen 11. sınıf öğrencisi U.Y. ile İ.P, okul müdürü Ayhan Kökmen'in odasına giderek pompalı tüfekle ateş açmış, yaralanan Kökmen kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.

Ödemiş Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 4 öğrenci ile onları azmettirdiği gerekçesiyle, U.Y'nin babası B.Y. hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.