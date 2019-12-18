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Okul okul dolaşıp öğrencilere akıl ve zeka oyunları öğretiyorlar

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde Gençlik Merkezi çalışanları, ilçedeki ortaokulları gezerek Akıl ve Zeka Oyunlarıyla Küçük Beyinler Büyük İşler Başaracak Projesi kapsamında öğrencilere zeka ve akıl oyunlarını öğretiyor.

18.12.2019 12:54 | Son Güncelleme: 18.12.2019 12:59Okul okul dolaşıp öğrencilere akıl ve zeka oyunları öğretiyorlar

'in ilçesinde Gençlik Merkezi çalışanları, ilçedeki ortaokulları gezerek Akıl ve Zeka Oyunlarıyla Küçük Beyinler Büyük İşler Başaracak Projesi kapsamında öğrencilere zeka ve akıl oyunlarını öğretiyor.


Kızıltepe Gençlik Merkezi ilçedeki ortaokul öğrencilerine yönelik Akıl ve Zeka Oyunlarıyla Küçük Beyinler Büyük İşler Başaracak Projesi kapsamında 32 kişilik öğrenci ve iki öğretmene reversi, kulami, pentago, mangala gibi akıl oyunlarının tanıtımını yapıyor. Bu kapsamda Kızıltepe Gençlik Merkezi çalışanları Anafartalar Ortaokulu'nda öğrenciler ile bir araya geldi. Öğrencilere çeşitli akıl ve zeka oyunu tanıtımı yapan Gençlik Merkezi çalışanları, oyunların nasıl oynandığı hakkında bilgi verip okula çeşitli zeka oyunları hediye etti.


Proje hakkında bilgiler veren Kızıltepe Gençlik Merkezi Müdürü Ümran Tekin, "Projemiz Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından aktif bir şekilde yürütülmektedir. Bu yıl Bakanlığımızın bünyesinde gezerek Akıl ve Zeka Oyunlarıyla Küçük Beyinler Büyük İşler Başaracak Projesi adı altında merkez ortaokullarımızın tamamında öğrencilerimize farklı akıl ve zeka oyunlarında eğitimler veriyoruz. İnşallah bu eğitimler tamamlandıktan sonra nisan ve mayıs ayında ilçe genelinde turnuvalar düzenleyeceğiz. Buradan çıkacak birincileri, yurt genelinde yapılacak yarışmalara götüreceğiz" dedi.


Anafartalar Ortaokulu Müdürü Mehmet Ali Demir ise, "Bugün okulumuzda öğrencilerimize Kızıltepe Gençlik Merkezi çalışanları akıl ve zeka oyunları hakkında eğitimler veriyor. Programa 32 öğrencimiz katıldı. Bu proje bizi çok sevindirdi. Öğrencilerimiz de çok sevindi. Proje için gençlik merkezine çok teşekkür ediyorum" diye konuştu. - MARDİN


Kızıltepe, Mardin, Güncel

Kaynak: İHA

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