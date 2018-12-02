02 Aralık 2018 Pazar 12:50



02 Aralık 2018 Pazar 12:50

Diyanet İşleri Başkanlığı'nca başlatılan "Okul Öncesi Din Eğitimi Projesi" çerçevesinde, Gelibolu'da 4-6 yaş grubu Kur'an kursu açıldı.Diyanet İşleri Başkanlığının bir süredir 4-6 yaş grubu çocuklara yönelik olarak uyguladığı proje kapsamında, Gelibolu Müftülüğü velilerden gelen talep üzerine yoğun bir çalışmanın ardından kurs açılışını gerçekleştirdi.Kursun açılışını Kaymakam Hakan Kılınçkaya, Diyanet İşleri Başkanlığı Çanakkale İl Müftüsü Arif Gökce ve İlçe Müftüsü İbrahim Özler gerçekleştirdi.4-6 yaş çocuklar için açılan Kur'an kursunda çocuklara, Diyanet İşleri Başkanlığının hazırladığı müfredat çerçevesinde, Kur'an-ı Kerim ve temel dini bilgiler öğretilecek ve değerler eğitimi verilecek.Buraya gelecek çocuklar için oyun ortamında oynayarak, tanıyarak, dokunarak öğrenmesi amacıyla materyal geliştirmesine yönelik çalışmalar da yapılacak.