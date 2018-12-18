Okul Öncesi Eğitimde Fark Yaratan Öğretmenler

Öğretmenler tarafından hazırlanan; Demokrasi Haftasında okunacak kitabın oylanması, meyvelerin tanıtımı, en temiz sınıfı seçme ve Şanlıurfa kültürünün kıyafet ve yemeklerinin tanıtıldığı etkinlikler ile öğrencilerin öğrenme süreçlerine katkıda bulunuluyor.

Şehit Halil İbrahim Yıldırım Anaokulu öğrencileri, öğretmen ve velilerin getirmiş oldukları yerel kıyafetleri giyerek bulundukları şehrin kültürünü tanımaları sağlanıyor. Kıyafetlerin yanı sıra bu etkinliğe özel Şanlıurfa mutfağına dair yemekler ile de yöresel lezzetlerin öğrencilere tanıtılması sağlanıyor.

"Geleneksel Urfa Günleri" adlı etkinlik ile öğrenciler yaşadıkları bölgenin kültürlerini tanıyıp benimseyerek kendilerinin ve gelecek neslin gelecekte popüler kültürlerle yozlaşmamaları için bilinçli birer birey olmaları amaçlanmaktadır.

Demokrasi Haftasında okunan kitaba karar vermek için oluşturulan sandıkta tüm öğrenciler okumak istedikleri kitabın ismini yazarak oylarını kullandılar ve en çok oy alan kitap o hafta içinde belirlenen okuma saatlerinde öğretmenler tarafından okundu.

Bu etkinliklerin yanında öğretmenlerden oluşturulan heyet en temiz sınıfı oylayarak kazanan sınıfı kupa ile ödüllendirdiler.

Son olarak da meyve tanıtım etkinlikleri düzenleniyor. Bu etkinlikler sayesinde meyvelerin görünümleri ve faydaları anlatılarak öğrendikleri bilgilerin kalıcı olması hedefleniyor.

Kaynak: Bültenler