Okul Öncesi Eğitime Yıldırım Damgası

Yıldırım Belediyesi tarafından sosyal belediyecilik alanında önemli bir hizmet olarak yürütülen Yıldırım Belediyesi Meslek Edindirme Kursları Okul Öncesi Eğitim Sınıfları, ekonomik durumu iyi olmayan ailelerin çocuklarına nitelikli eğitim imkanı sağlıyor. Toplumların kalkınmasında ve donanımlı nesiller yetiştirmede okul öncesi eğitimin en önemli unsur olduğu bilinciyle hareket eden Yıldırım Belediyesi, Yıldırım İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile gerçekleştirdiği iş birliğiyle en büyük yatırımı çocuklara yapıyor. 2018-2019 eğitim yılında 65 sınıf ve 99 şubede 3 bin 774 çocuğu geleceğe hazırlayan YIL-MEK Okul Öncesi Eğitim Sınıfları, bugüne kadar 16 bin 330 çocuğa eğitim verdi. Okul Öncesi Eğitim Sınıfları'nda çocuklar değerleriyle, kültürüyle, gelenekleriyle ve kaliteli bir okul öncesi eğitimle yetişiyor. YIL-MEK Okul Öncesi Eğitim Sınıfları, geleceğin güvencesi olmaya devam ediyor.

ÇOCUKLARIN İKİNCİ EVİ

YIL-MEK Okul Öncesi Eğitim Sınıfları'nda çocuklara anne şefkatiyle yaklaşan uzman eğitimcilerle aile ortamında nitelikli bir eğitim hizmeti sağladıklarını belirten Başkan İsmail Hakkı Edebali, "Eğitim, aile içerisinde başlayan ve ömür boyu süre gelen önemli bir olgudur. Okul öncesi eğitim, yavrularımızın donanımlı bireyler olarak yetişmesinin ilk basamağıdır. Yıldırım Belediyesi olarak aydınlık yarınlarımız olan çocuklarımızı, hayata doğru şekilde hazırlamak için okul öncesi eğitime özel önem veriyoruz. Evlatlarımızı, kendilerine anne şefkatiyle yaklaşan eğitim neferi öğretmenlerimizle yaşama hazırlıyoruz. Bizler yerel yönetim olarak çocuklarımıza hak ettikleri refah seviyesi yüksek bir gelecek hazırlarken, okul öncesi eğitim sınıflarımızla da doğru bir eğitim almaları için binlerce yavrumuzu yetiştiriyoruz. Böylelikle YIL-MEK Okul Öncesi Eğitim Sınıflarımız çocuklarımızın ikinci evi oluyor" diye konuştu.

DEĞERLERLE GELECEĞE

Eğitimin toplumların kalkınmasındaki en önemli unsur olduğu bilinciyle sağlam temelli nesillerin oluşması adına en büyük yatırımı çocuklar için yaptıklarını vurgulayan Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, "Geleceğini garanti altına almak isteyen her toplum çocuklarını özenle yetiştirmelidir. Kendi değerlerinden uzaklaşan toplumlar sıradanlaşarak insan yığınlarından öteye gidemez. Binlerce yıllık geleneklerimizin hala sürdürülebilmesinin en önemli göstergesi güçlü toplum yapısına sahip olmamızdır. Medeniyetimizi temsil edecek, örf ve adetlerimizi sonraki kuşaklara taşıyacak bir nesle imza atmalıyız. Bunu gerçekleştirmenin yolu da okul öncesi eğitimden geçiyor. Evlatlarımızın eğitimli, tam donanımlı, milli ve manevi değerleri özümsemiş olarak geleceğe hazırlanmasına katkı sağlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Bültenler