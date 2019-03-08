Okul Öncesi Eğitimin Önemine Vurgu Yapıldı

Kaynak: İHA

Düzce Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Programı tarafından düzenlenen "Çocuk Gelişimi Eğitim Günleri" etkinliklerinin birincisinde "Yönetici, Öğretmen ve Akademisyen Gözüyle Düzce'de Okul Öncesi Eğitim" başlıklı konferans gerçekleştirildi.Mehmet Akif Ersoy Eğitim ve Kültür Merkezi İstiklal Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen etkinliğe; Düzce Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü ve Sağlık Bakım Hizmetleri Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Serap Bayram, Düzce'de bulunan anaokulu müdürleri, öğretim elemanları ve öğrenciler katılım gösterdi.Konferansın açılış konuşmasını gerçekleştiren Düzce Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Serap Bayram, "Çocuk Gelişimi bölümümüz bu dönem sosyal ve bilimsel anlamda oldukça aktif bir dönem yürütecek. Okul öncesi eğitimin önemini bilen birisi olarak, çocukların eğitimi için öğretim elemanlarımızın yaptıkları bilimsel çalışmaları takip ediyorum. Düzce, okul öncesi eğitiminde oldukça iyi bir seviyeye geldi. Okul öncesi eğitimciler olarak çocuğun okul hayatını fiziksel, sosyal ve mental yönden sizler yönetiyorsunuz. Sadece yaşam becerisini kazanmasından ziyade, birçok beceri kazanmasını hedefliyorsunuz. Bu becerileri doğru kazanan bir çocuğun da ilköğretim ve sonraki eğitim hayatının başarılı geçeceği biliniyor. Yapılan araştırmalara göre, 7 yaşına kadar insan kişiliğinin büyük bir kısmı şekilleniyor. Bu bilinçle çocuklarımıza gözünüz gibi bakacağınızdan da eminim." şeklinde konuştu.Açılış konuşmasından sonra programın ilk sunumunu gerçekleştiren Konuralp Anaokulu Müdürü Gülsüm Aydın Albayrakoğlu, yönetici gözüyle Düzce'de okul öncesi eğitim deneyimlerini paylaştı. Düzce Üniversitesi'nde eğitim gören okul öncesi öğretmenlerine güvendiğini söyleyen misafir konuşmacı, herkese başarı dileklerinde bulunarak konuşmasını sonlandırdı.Çilimli Anaokulu Müdürü Nuray Eran Türedi, yaptığı sunumunda; yazdığı ulusal ve uluslararası projeleri katılımcılarla paylaşarak, herkesin bu tür proje yazabileceğini; bunun için sadece kendilerine güvenmeleri gerektiğini vurguladı. Şükran Öney Anaokulu Öğretmeni Özge Çelteği ise, öğretmen gözünden okul öncesi eğitimi değerlendirerek, deneyimlerini katılımcılarla paylaştı.Konferansın son sunumunu gerçekleştiren Düzce Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölüm Başkanı Öğr. Gör. Dr. Zeynep Seda Çavuş, akademisyenin gözüyle okul öncesi eğitime ilişkin görüşünü ve düşüncelerini paylaştı. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu olarak bu tür etkinlikleri sık sık yapmayı planladıklarını dile getiren Dr. Zeynep Seda Çavuş, okul öncesi eğitiminin önemine değindi. Okul Öncesi Eğitimi bölümünde eğitim gören öğrencilerine yönelik yaptığı konuşmasında ise, çok önemli bir meslek seçiminde bulunduklarını belirterek, çocukları sevmeyen birisinin bu mesleği yapamayacağını vurguladı. - DÜZCE