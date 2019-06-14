14.06.2019 11:58
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Okul öncesi öğrencileri Kur'anı Kerim okuyarak okula veda ettiler

Okul öncesi öğrencileri Kur

Adıyaman'ın Samsat ilçesinde okul öncesi öğrencileri Kur'an-ı Kerim ve hadisleri okuyarak okullarına veda ettiler.

Adıyaman'ın Samsat ilçesinde okul öncesi öğrencileri Kur'an-ı Kerim ve hadisleri okuyarak okullarına veda ettiler.

Samsat İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce, Samsat İlçe Müftülüğünün destekleri ile 4 - 6 yaş grubu çocuklara yönelik olarak açılan ana sınıfının yılsonu etkinliğine Samsat Belediye Başkan Vekili Ömer Yakaryılmaz, İlçe Müftüsü Metin Kara, AK Parti İlçe Başkanı Hasan Erdem, Milli Eğitim Şube Müdürü Ali Tanrıverdi ve çok sayıda kişi katıldı.

Etkinlikte minik öğrenciler ezberledikleri sureleri ve hadisleri okuyarak, ilahiler söylediler.

Çocuklara çeşitli hediyeler veren Samsat İlçe Müftüsü Metin Kara, fahri olarak görev yapan Kuran Kursu öğreticileri ile diğer emeği geçenlere teşekkür etti.

Müftü Kara, "Çocuklarımıza erken yaşta eğitim vermek, onlara ahlaki ve dini bilgilerle donatmak onların ileride kendisine, ailesine ve topluma faydalı birey olmalarını sağlayacaktır. Bu anlamda kurum olarak her türlü çalışmayı yapmak ve bu tür çalışmaları yürütenlere katkı sunmak azim ve kararlılığındayız. Öğrencilerimize güzel bir tatil ve mutlu bir gelecek diliyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN
Kaynak: İHA
Metin Kara, Adıyaman, Samsat, Güncel

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