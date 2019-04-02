Okul Öncesi Öğretmenlerine Kdk'dan Teneffüs Hakkı Tavsiyesi

Kaynak: İHA

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK) okul öncesi öğretmenlerine teneffüs hakkı verilmesine ilişkin tavsiyede bulundu.Türk Eğitim-Sen geçtiğimiz süreçte Milli Eğitim Bakanlığı'na okul öncesi öğretmenlerine teneffüs hakkı verilmesi yönünde talepte bulunmuş, bunun üzerine Bakanlık talebi reddetmişti. Bunun üzerine Türk Eğitim-Sen konunun çözülmesi için KDK'ye başvurdu. Kamu Denetçiliği ise sendikanın şikayetini kabul ederek Milli Eğitim Bakanlığı'na tavsiyede bulunulmasına karar verdi.Kamu Denetçiliği Kurumu tavsiye kararında özetle, "Okul öncesi eğitim kurumlarında yeterli destek personelin görevlendirilmesine: öğretmenlerin dinlenme ve özel ihtiyaçlarını gidermeye yönelik tedbir ve uygulamalara ilişkin olarak tüm eğitim kurumlan için geçerli ve açıklayıcı yazılı düzenlemeler yapılmasına; öğretmenlerin çalışma koşullarının iyileştirilmesine; okul öncesi eğitimin niteliğinin artırılmasına yönelik ortak kalite standartlarının oluşturulması hususlarında. Milli Eğitim Bakanlığı'na tavsiyede bulunulması" ifadeleri yer aldı."Gerekli düzenlemeler ivedilikle yapılmalıdır"Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan tavsiye kararına ilişkin, "Kamu Denetçiliği Kurumu'nun tavsiye kararına göre Milli Eğitim Bakanlığı'nın mevzuatta gerekli düzenlemeleri ivedilikle yapması gerekmektedir. Milli Eğitim Bakanlığı'nda görev yapan diğer branşlarda ki tüm öğretmenlerin ve öğrencilerin teneffüs hakkı var iken okul öncesi öğretmen ve öğrencilerinin teneffüs haklarının bulunmaması, insan haklarına da aykırı bir durumdur. Bu nedenle, okul öncesi öğretmen ve öğrencilerinin de gün içerisinde teneffüs, dinlenme ve ihtiyaç izni haklarını kullanmaları sağlanmalıdır. Okul öncesi öğretmen ve öğrencilerine teneffüs hakkı verilmemesi, oyun çağındaki öğrencilerin yıpranmalarına ve motivasyon kaybı yaşamalarına engel olacaktır. Türk Eğitim Sen olarak, kazanımımızın eğitim camiasına hayırlı olmasını temenni ederiz. Kamu Denetçiliği Kurumu tavsiye kararının gereğinin yapılmasının takipçisi olacağımızın da bilinmesini isteriz" değerlendirmesini yaptı. - ANKARA